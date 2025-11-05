L'autore di Kingdom Come: Deliverance 2 ha dato 7 / 10 a The Outer Worlds 2 e vorrebbe Fallout: New Vegas 2

The Outer Worlds 2 sta facendo discutere moltissimo per come si inserisce tra le opere di Obsidian, con molti che lo mettono a confronto con Fallout: New Vegas, vedendoci una specie di seguito spirituale. I fan di loro vorrebbero vedere lo studio lavorare a Fallout New Vegas 2 e lo dicono così vocalmente da aver portato a una specie di presa di posizione in merito da parte di alcuni dei suoi rappresentanti, che hanno dichiarato preferibile sviluppare delle proprietà intellettuali proprie. Su quest'ultimo punto, Daniel Vávra, director di Kingdom Come: Deliverance e di Kingdom Come: Deliverance 2 sembra avere un'opinione abbastanza negativa.
Dibattito scatenato
Vávra ha recensito The Outer Worlds 2 in un recente post su Twitter, ravvivando il dibattito su cosa sia un buon gioco di ruolo elettronico. Per lui, il segreto sta nella reattività e nell'innovazione, due elementi che spera Obsidian curi di più nei suoi futuri giochi.
"Finito. 7/10," ha scritto riferendosi a The Outer Worlds 2. "Ciò che trovo triste è che l'azienda e le persone che ci hanno regalato uno dei miei giochi preferiti di sempre (Fallout: New Vegas) non siano riuscite, neppure dopo 15 anni e con tutti i soldi di Microsoft e le ultime tecnologie disponibili, a inventare una singola nuova meccanica di gioco che porti questa formula collaudata, ma ormai antica, in una direzione nuova."
Alcuni giocatori hanno provato a raccogliere la sfida, chiedendosi se davvero non esista nulla di nuovo nel gioco. Vávra, tuttavia, non si è lasciato convincere. Quando qualcuno ha menzionato i "difetti" che possono dare malus al personaggio, lui ha risposto: "Fallout aveva già i TRAITS, che includevano aspetti negativi. Nulla di nuovo."
"Qualcuno di voi riesce a pensare a una singola nuova meccanica di gioco in The Outer Worlds che non fosse già presente in Deus Ex o negli Fallout originali, più di 25 anni fa?" ha continuato Vávra. "Purtroppo, io no."
Vávra ha quindi fatto un appello a Obsidian, e a tutti gli altri sviluppatori di giochi di ruolo: "Datemi un mondo vivo, simulato! Della vera non-linearità! Datemi qualcosa di più delle solite loot box, dei condotti di manutenzione, delle schermate di caricamento e del grinding di livelli in un mondo statico e pre-scritto."