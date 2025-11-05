L'autore di Kingdom Come: Deliverance 2 ha dato 7 / 10 a The Outer Worlds 2 e vorrebbe Fallout: New Vegas 2

The Outer Worlds 2 sta facendo discutere moltissimo per come si inserisce tra le opere di Obsidian, con molti che lo mettono a confronto con Fallout: New Vegas , vedendoci una specie di seguito spirituale. I fan di loro vorrebbero vedere lo studio lavorare a Fallout New Vegas 2 e lo dicono così vocalmente da aver portato a una specie di presa di posizione in merito da parte di alcuni dei suoi rappresentanti, che hanno dichiarato preferibile sviluppare delle proprietà intellettuali proprie . Su quest'ultimo punto, Daniel Vávra, director di Kingdom Come: Deliverance e di Kingdom Come: Deliverance 2 sembra avere un'opinione abbastanza negativa.

Dibattito scatenato

Vávra ha recensito The Outer Worlds 2 in un recente post su Twitter, ravvivando il dibattito su cosa sia un buon gioco di ruolo elettronico. Per lui, il segreto sta nella reattività e nell'innovazione, due elementi che spera Obsidian curi di più nei suoi futuri giochi.

"Finito. 7/10," ha scritto riferendosi a The Outer Worlds 2. "Ciò che trovo triste è che l'azienda e le persone che ci hanno regalato uno dei miei giochi preferiti di sempre (Fallout: New Vegas) non siano riuscite, neppure dopo 15 anni e con tutti i soldi di Microsoft e le ultime tecnologie disponibili, a inventare una singola nuova meccanica di gioco che porti questa formula collaudata, ma ormai antica, in una direzione nuova."

Alcuni giocatori hanno provato a raccogliere la sfida, chiedendosi se davvero non esista nulla di nuovo nel gioco. Vávra, tuttavia, non si è lasciato convincere. Quando qualcuno ha menzionato i "difetti" che possono dare malus al personaggio, lui ha risposto: "Fallout aveva già i TRAITS, che includevano aspetti negativi. Nulla di nuovo."

"Qualcuno di voi riesce a pensare a una singola nuova meccanica di gioco in The Outer Worlds che non fosse già presente in Deus Ex o negli Fallout originali, più di 25 anni fa?" ha continuato Vávra. "Purtroppo, io no."

Vávra ha quindi fatto un appello a Obsidian, e a tutti gli altri sviluppatori di giochi di ruolo: "Datemi un mondo vivo, simulato! Della vera non-linearità! Datemi qualcosa di più delle solite loot box, dei condotti di manutenzione, delle schermate di caricamento e del grinding di livelli in un mondo statico e pre-scritto."