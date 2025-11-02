The Outer Worlds 2 ha disattivato la PSSR su PS5 Pro in attesa di miglioramenti

Con il nuovo aggiornamento, The Outer Worlds 2 ha disattivato la PSSR su PS5 Pro a causa dei problemi che la tecnologia di upscaling realizzata da Sony causava in alcuni alcuni frangenti e all'interno di determinati scenari del gioco.

Per il momento il titolo di Obsidian Entertainment è passato alla TSR, temporal super resolution, che si basa su meccanismi differenti per la ricostruzione dell'immagine. L'idea è tuttavia quella di risolvere gli inconvenienti e reintrodurre la PSSR non appena possibile.

Anche perché, sulla carta, la tecnologia Sony dovrebbe poter garantire prestazioni migliori a parità di risoluzione effettiva. Certo, The Outer Worlds 2 non è il primo gioco che si ritrova impossibilitato a sfruttare al meglio questa soluzione.

Come sappiamo, la casa giapponese sta lavorando con AMD al fine di mettere a punto una nuova versione della PlayStation Spectral Super Resolution che non solo sia più efficiente ma anche generalmente esente da problematiche del genere.