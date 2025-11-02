The Outer Worlds 2 ha disattivato la PSSR su PS5 Pro in attesa di miglioramenti

Con il nuovo aggiornamento, The Outer Worlds 2 ha disattivato la PSSR su PS5 Pro a causa dei problemi che la tecnologia di upscaling realizzata da Sony causava in alcuni alcuni frangenti e all'interno di determinati scenari del gioco.
Per il momento il titolo di Obsidian Entertainment è passato alla TSR, temporal super resolution, che si basa su meccanismi differenti per la ricostruzione dell'immagine. L'idea è tuttavia quella di risolvere gli inconvenienti e reintrodurre la PSSR non appena possibile.
Anche perché, sulla carta, la tecnologia Sony dovrebbe poter garantire prestazioni migliori a parità di risoluzione effettiva. Certo, The Outer Worlds 2 non è il primo gioco che si ritrova impossibilitato a sfruttare al meglio questa soluzione.
Come sappiamo, la casa giapponese sta lavorando con AMD al fine di mettere a punto una nuova versione della PlayStation Spectral Super Resolution che non solo sia più efficiente ma anche generalmente esente da problematiche del genere.
Le novità della nuova patch
Se avete letto la nostra recensione di The Outer Worlds 2, saprete che il gioco ha delle mancanze sul piano tecnico e l'aggiornamento appena pubblicato da Obsidian Entertainment punta a risolvere alcune delle criticità riscontrate.
Ecco di seguito le novità della patch 1.0.4.1:
Correzioni Critiche
- Risolto un problema che causava il crash del gioco al caricamento dei salvataggi se nei dati degli oggetti preferiti era presente un'informazione corrotta.
- Risolti diversi crash rari.
- (Solo PS5) Risolto un crash che si verificava se il gioco veniva avviato con solo il "PlayGo chunk" installato e il giocatore progrediva oltre la stazione Horizon Point.
- Il perk Plug Puller non impedirà più l'avanzamento degli scontri.
- I giocatori non perderanno più la cronologia dei dialoghi in momenti imprevisti durante il gioco.
- Le aree già liberate sulla mappa non verranno più ripristinate.
Missioni/Progressione (Contiene spoiler)
- I giocatori che avevano riscontrato problemi con Inez dopo l'incontro al Ministry of Accuracy potranno ora proseguire la discussione con Milverstreet, anche se prima non era possibile.
- Inez ora reciterà correttamente le battute introduttive al primo incontro nel Ministry of Accuracy, invece di utilizzare occasionalmente i dialoghi standard da compagna.
- Gli OA Troopers non compariranno più nell'ACHQ in momenti non previsti. Caricando un salvataggio precedente al combattimento con queste unità, la missione proseguirà normalmente. Nota: è necessario caricare un salvataggio anteriore al bug. Gli sviluppatori stanno valutando una soluzione retroattiva.
- La serratura di Otto nella stazione Free Market ora funziona come previsto e può essere risolta.
Audiovisivo
- PS5 Pro utilizza ora TSR per l'upscaling, risolvendo il problema dell'erba sfocata su Paradise Island e il rumore luminoso diffuso nel gioco.
- Gli stivali del doppio salto non riproducono più l'audio a volume doppio.
- (Solo Xbox) Risolto un problema che causava rumore blu sui bordi dell'erba e dei monitor dei computer.