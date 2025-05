Il PSSR 2 di PS5 Pro offrirebbe miglioramenti notevoli sotto ogni punto di vista, per frame rate e risoluzione

Le informazioni provengono da un nuovo video condiviso su YouTube da Moore's Law is Dead che in precedenza aveva fornito informazioni corrette su PlayStation 5 Pro e sull'upscaler PSSR, prima dell'annuncio ufficiale.

Le novità su nuovo PSSR di PS5 Pro

Moore's Law is Dead ha svelato che Sony sta creando una nuova versione della propria tecnologia di upscaling che richiede meno Frame Time per l'upscaling e che offrirà una qualità d'immagine superiore, indipendentemente dalla risoluzione di base da cui il gioco viene upscalato. Attualmente, PSSR richiede una risoluzione di base di 864p: è piuttosto alta rispetto all'opzione Ultra Performance NVIDIA DLSS, ad esempio, ma la prossima iterazione dell'upscaler dovrebbe essere in grado di offrire una migliore qualità dell'immagine con l'upscaling da risoluzioni di base inferiori.

Secondo il leaker, uno dei motivi principali per cui Sony sta lavorando a questa nuova versione dell'upscaler di PlayStation 5 Pro, che potrebbe non essere commercializzata come PSSR 2, è che vuole rendere possibile a più videogiochi raggiungere i 4K a 120 FPS e offrire anche una risoluzione 8K a 60 fotogrammi al secondo.

Alcuni giochi offrono già la risoluzione 4K a 120 FPS con la versione attuale del PSSR, ma la nuova versione dell'upscaler farà in modo che i giochi che attualmente non possono spingersi oltre i 70-80 FPS possano offrire prestazioni migliori oltre alla migliore qualità dell'immagine, che pare vedrà miglioramenti in linea con il salto di qualità da AMD FSR 2.0 a 3.1.

Inoltre, la nuova versione dell'upscaler offrirà un'offerta di risoluzioni più ampia, supportando le risoluzioni 1440p e 1080p a 120 FPS bloccati, cosa che la versione attuale dell'upscaler non fa, in quanto offriva solo la risoluzione 4K.

Secondo quanto riferito, una migliore qualità dell'immagine è in arrivo anche per i giochi per PlayStation 5 Pro che non utilizzano PSSR per l'upscaling con MFSR, acronimo interno dell'upscaler. MFSR sarà un'opzione alternativa a TAA per offrire una migliore qualità dell'immagine.

Ricordiamo che già sapevamo che PS5 Pro utilizzerà una tecnologia molto simile a FSR 4.