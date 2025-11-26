Il concerto ufficiale di Clair Obscur: Expedition 33 arriva a Milano, ecco i dettagli

La cantante del brano Lumiere di Clair Obscur: Expedition 33 sta avendo grande successo negli USA

Sarà proprio Testard, in compagnia della cantante Alice Duport-Percier e dell'Orchestre Curieux, a interpretare dal vivo i brani della colonna sonora del gioco, caratterizzati da arrangiamenti concepiti appositamente per le esibizioni live .

Protagonista indiscusso degli imminenti The Game Awards e appena premiato ai Golden Joystick Awards, Clair Obscur: Expedition 33 può contare sulle musiche di Lorien Testard , che con quest'opera ha dato vita a uno dei suoi lavori più brillanti e rappresentativi.

Dettagli e biglietti

In attesa di scoprire quanti e quali premi porterà a casa Clair Obscur: Expedition 33 ai The Game Awards, arriva dunque un'altra grande notizia per i numerosi fan dell'RPG sviluppato da Sandfall Interactive, in particolare quelli che sono rimasti affascinati dalla sua colonna sonora.

Una foto dal concerto ufficiale di Clair Obscur: Expedition 33

Come detto, l'appuntamento con A Painted Symphony è fissato a giovedì 7 maggio 2026 presso il TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano, e sarà possibile acquistare i biglietti a partire dalle 11.00 del 2 dicembre presso il sito del Teatro e TicketOne.