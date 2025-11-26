Il concerto ufficiale di Clair Obscur: Expedition 33 arriva a Milano, ecco i dettagli

Il concerto ufficiale di Clair Obscur: Expedition 33, A Painted Symphony, debutterà in Italia per la prima volta il 7 maggio 2026 presso il TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano, pronto a emozionare gli ascoltatori sulle note della straordinaria colonna sonora del gioco di Sandfall Interactive.
Protagonista indiscusso degli imminenti The Game Awards e appena premiato ai Golden Joystick Awards, Clair Obscur: Expedition 33 può contare sulle musiche di Lorien Testard, che con quest'opera ha dato vita a uno dei suoi lavori più brillanti e rappresentativi.
Sarà proprio Testard, in compagnia della cantante Alice Duport-Percier e dell'Orchestre Curieux, a interpretare dal vivo i brani della colonna sonora del gioco, caratterizzati da arrangiamenti concepiti appositamente per le esibizioni live.
Attraverso questo spettacolo, dunque, il pubblico avrà la possibilità di riscoprire le musiche di Clair Obscur: Expedition 33 in "una versione unica, pensata per far vivere l'universo del gioco oltre lo schermo".
Dettagli e biglietti
In attesa di scoprire quanti e quali premi porterà a casa Clair Obscur: Expedition 33 ai The Game Awards, arriva dunque un'altra grande notizia per i numerosi fan dell'RPG sviluppato da Sandfall Interactive, in particolare quelli che sono rimasti affascinati dalla sua colonna sonora.
Come detto, l'appuntamento con A Painted Symphony è fissato a giovedì 7 maggio 2026 presso il TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano, e sarà possibile acquistare i biglietti a partire dalle 11.00 del 2 dicembre presso il sito del Teatro e TicketOne.