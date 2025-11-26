Destiny 3 sarebbe ora nelle prime fasi di sviluppo, per un dataminer

Secondo il leaker e dataminer Colony Deaks, Bungie avrebbe iniziato a lavorare a un vero e proprio Destiny 3 .

Destiny 2 è un gioco live service , che da anni viene continuamente aggiornato, ampliato e rifinito dagli sviluppatori. Lavorare a un seguito non pare una grande priorità della compagnia, ma secondo una nuova voce di corridoio ci sono delle novità dietro le quinte.

I dettagli del rumor su Destiny 3

Secondo quanto riferito, Destiny 3 sarebbe in una fase estremamente preliminare dello sviluppo. In altre parole non possiamo aspettarci novità ufficiali o una uscita a breve termine. Il leaker afferma che si aspetta cinque anni di attesa, ma pare trattarsi di una speculazione e non di informazioni provenienti dal leak.

Precisamente la fonte afferma: "Sì, Destiny 3 è in una fase estremamente preliminare dello sviluppo. Alcuni di voi potrebbero aver visto un tweet in precedenza che menzionava la cosa. Ci tenevamo l'informazione stretta da alcune settimane e volevamo aspettare a parlarne visto che è ancora in uno stato embrionale ed è terribile vedere altri parlarne senza attenzione, per ottenere un po' di punti. Abbiamo intenzione di condividere più informazioni nei prossimi mesi, mentre aspettiamo che le cose si sviluppino e prendano forma. Rimanete sintonizzati".

L'informazione è stata condivisa anche dalla testata The Game Post, la quale afferma che in base a una serie di verifiche Colony Deaks è una fonte affidabile in quanto ha più volte parlato in modo accurato di Destiny e Marathon, l'altro progetto di Bungie.

Ovviamente, sebbene secondo quanto riferito la fonte sia credibile, il tutto rimane un rumor e nulla più. Inoltre, anche ammesso che sia tutto vero, è possibile che il progetto naufraghi o si trasformi in altro nel corso del tempo.

Segnaliamo infine che Bungie ha trovato un accordo con lo scrittore che l'accusava di violazione di copyright su Destiny 2.