Su WhatsApp è già Natale: tornano le emoji a festa nelle chat

L'effetto è puramente decorativo e non influisce sulla funzionalità principale dell'app, ma aggiunge un elemento visivo che arricchisce lo scambio di messaggi, sia nelle chat private sia nei canali o negli status.

Natale sta arrivando e, puntuale, WhatsApp sta per reintrodurre le reazioni emoji festive . Con l'ultima versione beta per Android 2.25.35.11, disponibile sul Google Play Store, alcuni utenti possono infatti attivare le cosiddette "animazioni confetti" quando reagiscono ai messaggi con emoji a tema festivo.

Le nuove emoji di WhatsApp per le feste

Sono diverse le animazioni messe a festa. Tra le emoji disponibili, per esempio, il Party Popper è stata inserita nel set predefinito della barra delle reazioni, semplificando l'accesso e l'utilizzo. Selezionandola, gli utenti possono innescare immediatamente l'animazione confetti, rendendo le celebrazioni più dinamiche. L'integrazione favorisce un uso frequente della funzione durante il periodo festivo.

Le emoji festive in WhatsApp (fonte: wabetainfo)

Oltre al Party Popper, WhatsApp supporta altre emoji per attivare gli effetti "confetti". L'emoji Partying Face suggerisce entusiasmo e divertimento, ideale per compleanni o auguri festivi. Il Confetti Ball aggiunge un'atmosfera classica da festa, mentre il Clinking Glasses è pensato per brindisi e messaggi di congratulazioni. Infine, la Bottle with Popping Cork sottolinea occasioni speciali e traguardi, offrendo un modo giocoso di celebrare. Tutte queste reazioni mantengono un'animazione coerente, permettendo di personalizzare le celebrazioni nei messaggi.

Le animazioni sono realizzate con il framework Lottie, che consente di creare effetti visivamente ricchi mantenendo leggerezza e fluidità. Lottie assicura una resa uniforme su diversi dispositivi e schermi, senza impattare sulle prestazioni dell'app. Il sistema consente inoltre elementi interattivi, permettendo alle animazioni di attivarsi in risposta immediata alle reazioni degli utenti.

La funzione confetti sarà disponibile solo temporaneamente, seguendo la logica delle festività e del periodo di fine anno. Il rollout è attualmente rivolto ai beta tester Android, ma alcuni utenti della versione stabile potrebbero già aver avuto accesso anticipato. Nei prossimi giorni, la distribuzione sarà estesa a un pubblico più ampio.

E voi che cosa ne pensate? Vi piace la versione a festa di WhatsApp? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto le funzioni IA di WhatsApp sotto la lente dell'antitrust: l'AGCM amplia l'indagine su Meta.