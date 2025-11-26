Il gameplay di Marvel Cosmic Invasion è stato presentato in video

La difficoltà di Marvel Cosmic Invasion ovviamente si adatta a queste situazioni in maniera dinamica , raddoppiando i nemici su schermo e regolando il grado di sfida perché il gameplay rimanga sempre ben bilanciato, a prescindere dal numero di giocatori.

In questo caso gli sviluppatori hanno proceduto ad affrontare l'esperienza in solitaria, scegliendo un team composto da Black Panther e Cosmic Ghost Rider , mostrando però poi il funzionamento della cooperativa drop-in / drop-out dopo pochi minuti e facendo entrare un secondo giocatore.

È interessante notare come la campagna di Marvel Cosmic Invasion presenti dei "bivi" che tracciano un percorso preciso e aprono le porte alla rigiocabilità, mentre il roster include quindici differenti personaggi , selezionabili in squadre composte da due componenti.

Gli sviluppatori di Tribute Games hanno presentato il gameplay di Marvel Cosmic Invasion all'interno di un video con quasi undici minuti di sequenze, in pratica un intero livello di gioco, che hanno provveduto a commentare.

Un sogno per gli appassionati degli eroi Marvel?

Di recente abbiamo provato Marvel Cosmic Invasion e ci è sembrato una lettera d'amore ai picchiaduro e ai supereroi; ma del resto c'era da aspettarselo, considerando l'esperienza e il talento di Tribute Games, lo studio di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Mancano ormai pochi giorni all'uscita di questo interessante tie-in, che sarà disponibile a partire dal 1 dicembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2, peraltro senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass.