Metroid Prime 4: Beyond primo nella classifica dell'eShop di Switch, bene anche Marvel Cosmic Invasion

Metroid Prime 4: Beyond resta primo nell'eShop di Switch 1, bene anche Marvel Cosmic Invasion che debutta al terzo posto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/12/2025
Come ogni sabato è arrivata la classifica dell'eShop con i giochi più venduti su Nintendo Switch. Nessuna sopresa al vertice, dove naturalmente troviamo Metroid Prime 4: Beyond.

La nuova avventura di Samus aveva già conquistato la vetta la scorsa settimana e ora che è finalmente disponibile nei negozi conferma la prima posizione. Segue al secondo posto Leggende Pokémon: Z-A, che la prossima settimana potrebbe vedere un boost delle vendite grazie al lancio dell'espansione Megadimensione.

Marvel Cosmic Invasion debutta in terza posizione

Proseguendo, sul gradino più basso del podio troviamo Marvel Coscmic Invasion, una delle poche novità uscite questa settimana. Il resto della top 10 è perlopiù popolata da esclusive realizzate dai team Nintendo, come il bundle di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 al quarto posto, Animal Crossing: New Horizons al quinto e il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe all'ottavo.

Di seguito la top 20 generale dell'eShop:

  1. Metroid Prime 4: Beyond
  2. Leggende Pokémon: Z-A
  3. Marvel Cosmic Invasion
  4. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  5. Animal Crossing: New Horizons
  6. Super Mario Party Jamboree
  7. Super Smash Bros. Ultimate
  8. Mario Kart 8 Deluxe
  9. Minecraft
  10. Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition
  11. Luigi's Mansion 3
  12. Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions
  13. Just Dance 2026 Edition Deluxe
  14. The Elder Scrolls 5: Skyrim
  15. Nintendo Switch Sports
  16. It Takes Two
  17. Super Mario Bros. Wonder
  18. Octopath Traveler 0
  19. Disney Dreamlight Valley
  20. EA Sporst FC 26

Mentre qui sotto troviamo la classifica relativa ai giochi pubblicati solo in formato digitale:

  1. Marvel Cosmic Invasion
  2. Disney Dreamlight Valley
  3. Hades 2
  4. Super Mario Galaxy 2
  5. Stardew Valley
  6. Tiny Bookshop
  7. Hollow Knight: Silksong
  8. Star Wars: Battlefront Classic Collection
  9. Hollow Knight
  10. Super Mario Galaxy
  11. Blood: Refreshed Supply
  12. Is This Seat Taken
  13. Winter Burrow
  14. Shinobi: Art of Vengeance
  15. Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered
  16. Diablo 2: Resurrected
  17. Absolum
  18. Tomb Raider 1-3 Remastered
  19. Balatro
  20. Sun Haven
