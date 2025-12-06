Metroid Prime 4: Beyond primo nella classifica dell'eShop di Switch, bene anche Marvel Cosmic Invasion

Come ogni sabato è arrivata la classifica dell'eShop con i giochi più venduti su Nintendo Switch. Nessuna sopresa al vertice, dove naturalmente troviamo Metroid Prime 4: Beyond.

La nuova avventura di Samus aveva già conquistato la vetta la scorsa settimana e ora che è finalmente disponibile nei negozi conferma la prima posizione. Segue al secondo posto Leggende Pokémon: Z-A, che la prossima settimana potrebbe vedere un boost delle vendite grazie al lancio dell'espansione Megadimensione.