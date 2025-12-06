Metroid Prime 4: Beyond primo nella classifica dell'eShop di Switch, bene anche Marvel Cosmic Invasion

Come ogni sabato è arrivata la classifica dell'eShop con i giochi più venduti su Nintendo Switch. Nessuna sopresa al vertice, dove naturalmente troviamo Metroid Prime 4: Beyond.
La nuova avventura di Samus aveva già conquistato la vetta la scorsa settimana e ora che è finalmente disponibile nei negozi conferma la prima posizione. Segue al secondo posto Leggende Pokémon: Z-A, che la prossima settimana potrebbe vedere un boost delle vendite grazie al lancio dell'espansione Megadimensione.
Marvel Cosmic Invasion debutta in terza posizione
Proseguendo, sul gradino più basso del podio troviamo Marvel Coscmic Invasion, una delle poche novità uscite questa settimana. Il resto della top 10 è perlopiù popolata da esclusive realizzate dai team Nintendo, come il bundle di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 al quarto posto, Animal Crossing: New Horizons al quinto e il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe all'ottavo.
Di seguito la top 20 generale dell'eShop:
- Metroid Prime 4: Beyond
- Leggende Pokémon: Z-A
- Marvel Cosmic Invasion
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Animal Crossing: New Horizons
- Super Mario Party Jamboree
- Super Smash Bros. Ultimate
- Mario Kart 8 Deluxe
- Minecraft
- Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition
- Luigi's Mansion 3
- Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions
- Just Dance 2026 Edition Deluxe
- The Elder Scrolls 5: Skyrim
- Nintendo Switch Sports
- It Takes Two
- Super Mario Bros. Wonder
- Octopath Traveler 0
- Disney Dreamlight Valley
- EA Sporst FC 26
Mentre qui sotto troviamo la classifica relativa ai giochi pubblicati solo in formato digitale:
- Marvel Cosmic Invasion
- Disney Dreamlight Valley
- Hades 2
- Super Mario Galaxy 2
- Stardew Valley
- Tiny Bookshop
- Hollow Knight: Silksong
- Star Wars: Battlefront Classic Collection
- Hollow Knight
- Super Mario Galaxy
- Blood: Refreshed Supply
- Is This Seat Taken
- Winter Burrow
- Shinobi: Art of Vengeance
- Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered
- Diablo 2: Resurrected
- Absolum
- Tomb Raider 1-3 Remastered
- Balatro
- Sun Haven