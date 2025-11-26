Embracer Group ha venduto due compagnie, compreso l'editore di Remnant

Embracer Group in questi anni ha continuato a fare a pezzi le proprie proprietà, chiudendo o vendendo editori e sviluppatori, in seguito a vari insuccessi commerciali. Ora, la società ha venduto altre due compagnie, Cryptic Studios e Arc Games .

I dettagli sulle compagnie vendute da Embracer Group

Cryptic Studios è un team di sviluppo, autore di Star Trek Online, mentre Arc Games è l'editore che si occupa di videogiochi come Remnant 2, Torchlight e recentemente l'MMO vecchio stile Fellowship.

L'acquirente di queste compagnie è Project Golden Arc, che è posseduta e guidata dai membri del direttivo di Arc Games. L'accordo - che vale 30 milioni di dollari - è stato finanziato da XD Inc., noto in quanto sviluppatore ed editore del gioco free to play Torchlight Infinite.

Embracer però non si vuole separare proprio da tutto, in quanto manterrà i diritti di pubblicazione di Remnant: From the Ashes e Remnant 2, gli sparatutto GDR cooperativi con influenze da soulslike. I diritti di pubblicazione saranno trasferiti a THQ Nordic, che possiede già i diritti per l'IP ed è proprietaria del team di sviluppo di Remnant, Gunfire Games.

Anche i diritti su Fellowship cambieranno mano, ma andranno a Coffee Stain, editore e sviluppatore di Satisfactory. Coffee Stain si separerà da Embracer Group l'11 dicembre. Ricordiamo che Arc Games e Cryptic sono state acquistate da Embracer Group nel 2021. Inoltre, non dimentichiamo che Arc Games era nota precedentemente come Gearbox San Francisco.

Vi ricordiamo anche, in conclusione, che Lars Wingefors si è dimesso da CEO di Embracer Group ma non ha lasciato la compagnia