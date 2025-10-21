Giocatore ha completato le 1000 battaglie per il Cromamuleto di Leggende Pokémon: Z-A usando una stampante 3D

Uno degli oggetti più ambiti nei giochi dei Pokémon è il Cromamuleto , un amuleto che aumenta le probabilità di trovare Pokémon Cromatici allo stato selvatico. Per ottenerlo in Leggende Pokémon: Z-A è necessario completare diverse missioni abbastanza lunghe, una delle quali richiede di vincere 1.000 battaglie Pokémon . Normalmente bisognerebbe affrontare questa impresa "a mano", ma lo youtuber "Professor Rex" ha trovato un modo più ingegnoso per farlo: ha riadattato una stampante 3D e un controller turbo per automatizzare la gran parte del lavoro.

Perché sbattersi?

Lo youtuber ha creato un supporto improvvisato per il controller con un contenitore di plastica e della gommapiuma, ed è riuscito a mantenerlo stabile mentre la funzione turbo premeva continuamente il tasto "A" (conferma).

Successivamente, ha posizionato il controller sotto una stampante 3D Prusa Mk 4 riprogrammata, il cui ugello premeva a tempo il grilletto sinistro "L" del controller.

Questo sistema consente di agganciare automaticamente un Pokémon nemico non appena inizia la battaglia con la pressione del grilletto "L". Il tasto "A", tenuto premuto, invia in continuazione i comandi di attacco e conferma, automatizzando così l'intero combattimento. Sebbene usare questo metodo sia possibile anche senza una stampante 3D, risulta molto più lento. In ogni caso, sia che si usino le mani sia che si sfrutti la macchina, è indispensabile disporre di un Pokémon forte equipaggiato con un Rocciocasco (che danneggia gli avversari al contatto) e di un controller turbo con la funzione di pressione continua.

Per il resto, vi ricordiamo che Leggende Pokémon: Z-A è disponibile per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.