Su PlayStation Store ci sono nuove offerte sui giochi PS4 e PS5, ecco gli sconti migliori

Sony ha lanciato una nuova promozione con tanti giochi PS4 e PS5 in offerta su PlayStation Store, nell'ambito di un'iniziativa che ci permetterà di approfittare fino al 5 novembre di alcuni fra gli sconti migliori finora per un'ampia selezione di titoli.
In attesa del nostro immancabile approfondimento, ecco qualche consiglio al volo; a cominciare da DOOM: The Dark Ages, l'ultimo capitolo della serie sparatutto firmata id Software, che potete portarvi a casa con una riduzione del 33% che porta il prezzo del gioco a 53,59€ anziché 79,99€.
Se apprezzate atmosfere completamente diverse, è in offerta anche il folle Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, l'avventura a base di pirati con un protagonista d'eccezione, Goro Majima: grazie agli sconti, il titolo SEGA può essere vostro per 32,99€ anziché 69,99€, dunque quasi a metà prezzo.
Prima offerta in assoluto per Cronos: The New Dawn, l'affascinante survival horror di Bloober Team che troviamo in promozione a 50,99€ anziché 59,99€: non una riduzione eclatante, ma di certo una piccola spinta verso un acquisto che magari avevate già pianificato.
Altri giochi in offerta
Mentre terminano oggi le offerte della promo Player's Choice su PlayStation Store, i nuovi sconti saranno validi fino al 5 novembre, come detto, e dunque avrete diversi giorni per decidere di quali affari approfittare: anche stavolta la scelta è decisamente ampia, con oltre 2600 titoli a prezzo ridotto.
Se stavate pensando a qualche recupero interessante, c'è lo sconvolgente Scorn a soli 9,99€ anziché 39,99€, con una riduzione che raggiunge in questo caso il 75%; oppure l'originale e suggestivo The Midnight Walk, disponibile a 23,99€ anziché 39,99€, dunque con uno sconto del 40%.