Su PlayStation Store ci sono nuove offerte sui giochi PS4 e PS5, ecco gli sconti migliori

Sony ha lanciato una nuova promozione con tanti giochi PS4 e PS5 in offerta su PlayStation Store , nell'ambito di un'iniziativa che ci permetterà di approfittare fino al 5 novembre di alcuni fra gli sconti migliori finora per un'ampia selezione di titoli.

Altri giochi in offerta

Mentre terminano oggi le offerte della promo Player's Choice su PlayStation Store, i nuovi sconti saranno validi fino al 5 novembre, come detto, e dunque avrete diversi giorni per decidere di quali affari approfittare: anche stavolta la scelta è decisamente ampia, con oltre 2600 titoli a prezzo ridotto.

Se stavate pensando a qualche recupero interessante, c'è lo sconvolgente Scorn a soli 9,99€ anziché 39,99€, con una riduzione che raggiunge in questo caso il 75%; oppure l'originale e suggestivo The Midnight Walk, disponibile a 23,99€ anziché 39,99€, dunque con uno sconto del 40%.