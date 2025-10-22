Dragon Quest I & II HD-2D Remake è in prenotazione in sconti su Amazon: l'uscita è vicinissima

Dragon Quest I & II HD-2D Remake è in prenotazione su Amazon Italia, con uscita prevista per il 30 ottobre e anche un piccolissimo sconto pre-lancio (per le versioni Switch), perfetto per chi è già sicuro di volersi lanciare in questa coppia di GDR sin dall'uscita. Il gioco è disponibile in formato fisico per Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PlayStation 5. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, quindi in caso lo sconto per Dragon Quest I & II HD-2D Remake aumenti, tale prezzo più basso sarà applicato automaticamente alla vostra prenotazione. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.
Che giochi sono Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Dragon Quest I & II HD-2D Remake è un completo rifacimento dei primi due capitoli della saga Dragon Quest. Il terzo titolo è già arrivato in formato HD-2D perché si tratta di un prequel che ha luogo prima di questi due capitoli. In entrambi i casi si tratta di GDR classici a turni, con un sistema di combattimento fedele agli originali ma migliorato. Inoltre, la grafica è completamente rifatta con il nuovo stile HD-2D che fonde la bellezza della pixel art con la potenza delle piattaforme moderne, con tanti effetti che impreziosiscono l'impatto visivo.
Inoltre, Dragon Quest I & II HD-2D Remake è perfetto anche per chi conosce a memoria gli originali, perché proporrà tante nuove aree, storie e personaggi che amplieranno l'avventura.