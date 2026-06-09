Altre tracce di Mario Kart World sono state aggiunte a Nintendo Music oggi

L'app Nintendo Music ha ricevuto un sostanzioso aggiornamento nelle ore scorse, che ha introdotto il supporto per i browser web e anche diverse musiche tratte da Mario Kart World, con 18 canzoni che possono ora essere ascoltate attraverso il servizio Nintendo, tratte dal gioco per Switch 2.
È una selezione parziale delle tracce presenti in Mario Kart World, considerando la quantità totale di queste nel nuovo gioco di corse arcade per Nintendo Switch 2, ma è una raccolta significativa e che potrebbe forse dare qualche indicazione sulle novità in arrivo all'interno del Nintendo Direct di oggi.
Ricordiamo infatti che Nintendo ha annunciato un nuovo Direct per oggi, 9 giugno alle ore 16:00, con un evento di presentazione dedicato alle novità in arrivo su Switch 1 e Switch 2 nei prossimi mesi.
Tracce mariesche
Il fatto che proprio in queste ore l'app Nintendo Music ottenga tutte queste canzoni tratte da Mario Kart World potrebbe benissimo essere un caso, ma potrebbe anche indicare la presenza di novità in arrivo per il gioco durante l'evento.
In totale sono state aggiunte 18 tracce musicali, tra le quali 8 brani di Super Mario Galaxy e 10 di Super Mario Galaxy 2, all'interno della raccolta "Free Roam" di Mario Kart World.
Vediamo dunque di cosa si tratta:
Super Mario Galaxy:
- Egg Planet
- Space Junk Road
- Enter Bowser Jr.!
- Buoy Base
- Gusty Garden
- Rosalina in the Observatory
- Final Battle with Bowser
- Purple Comet
Super Mario Galaxy 2:
- Sky Station
- Yoshi Star Galaxy
- Starship Mario 1
- The Starship's Journey
- Digga-Leg
- Puzzle Plank
- Wild Glide
- Cloudy Court
- Melty Monster
- Bowser's Galaxy Generator
Ricordiamo che, per utilizzare Nintendo Music, è necessario avere un abbonamento a Nintendo Switch Online.
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