Altre tracce di Mario Kart World sono state aggiunte a Nintendo Music oggi

L'app Nintendo Music ha ricevuto un sostanzioso aggiornamento nelle ore scorse, che ha introdotto il supporto per i browser web e anche diverse musiche tratte da Mario Kart World, con 18 canzoni che possono ora essere ascoltate attraverso il servizio Nintendo, tratte dal gioco per Switch 2.

È una selezione parziale delle tracce presenti in Mario Kart World, considerando la quantità totale di queste nel nuovo gioco di corse arcade per Nintendo Switch 2, ma è una raccolta significativa e che potrebbe forse dare qualche indicazione sulle novità in arrivo all'interno del Nintendo Direct di oggi.

Ricordiamo infatti che Nintendo ha annunciato un nuovo Direct per oggi, 9 giugno alle ore 16:00, con un evento di presentazione dedicato alle novità in arrivo su Switch 1 e Switch 2 nei prossimi mesi.