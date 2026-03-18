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Per capire Milano vi serve In Their Shoes, il nuovo gioco italiano di We Are Muesli

We Are Muesli ha pubblicato oggi In Their Shoes, un nuovo gioco dedicato a Milano, il capoluogo della Lombardia e una delle capitali mondiali della moda e del design.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/03/2026
Una schermata con delle lettere in In Their Shoes

Lo studio di sviluppo indipendente We Are Muesli ha pubblicato In Their Shoes su Steam, un gioco narrativo che si pone come obiettivo raccontare la Milano d'oggi, tramite 49 "momenti" interattivi e immersivi.

Il team ha pubblicato un trailer per celebrare il lancio.

Il trailer di In Their Shoes

In Their Shoes ci propone una raccolta di storie di genere "slice of life", ovvero che raccontano frammenti della quotidianità di sette persone diverse, tramite le loro scarpe. Sette paia per sette persone, per un totale di 49 "momenti" definiti "iper-realistici e contro ogni stereotipo", raccontati in una città "piena di contrasti come la Milano di oggi".

Ogni storia dura 5 minuti e i vari momenti si interconnettono e possono portare a decine di finali unici. Ci sono anche 26 frammenti biografici da collezionare, tramite varie azioni. Ci sono inoltre eventi a tempo, dove non ci si può fermare a pensare (ad esempio, durante una riunione con un capo insopportabile o quando devi dire addio a qualcuno mentre il treno parte). C'è anche un macro-puzzle, ovvero la necessità di comprendere in che modo i momenti sono posizionati cronologicamente (il team suggerisce di prendere appunti).

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Il gioco è ovviamente in italiano (e anche in inglese) e la colonna sonora è di Nicolò Sala (Wheels of Aurelia, Saturnalia). Il prezzo è 8,99€ fino al 31 marzo (il prezzo pieno è di 11,99€). È disponibile una demo qui.

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