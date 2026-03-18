Oppo batte cassa nel settore dei pieghevoli: il nuovo Find N6 ha una piega quasi invisibile, ma non arriverà in Europa

Oppo ha ufficialmente presentato il suo nuovo smartphone pieghevole, Oppo Find N6, caratterizzato da una piega dello schermo quasi impercettibile. Tuttavia, nonostante le aspettative di un lancio globale, il dispositivo non sarà disponibile in Europa, ma verrà distribuito a partire dal 20 marzo nei principali mercati asiatici, oltre che in Australia e Nuova Zelanda.
Uno degli elementi più innovativi del Find N6 è la cosiddetta "zero-feel crease", resa possibile grazie a una cerniera con struttura stampata in 3D. Questa soluzione permette di ridurre drasticamente la visibilità e la percezione al tatto della piega.
Design e comparto fotografico di Oppo Find N6
Dal punto di vista del design, il dispositivo è in linea con i migliori foldable attuali. Con uno spessore di 8,93 mm e un peso di circa 225 grammi, si colloca vicino a modelli come il Samsung Galaxy Z Fold 7 e l'Honor Magic V6, quest'ultimo leggermente più sottile. La batteria da 6.000 mAh con tecnologia silicon-carbon promette un'autonomia elevata, sufficiente per un utilizzo giornaliero intenso.
Il comparto fotografico rappresenta un altro punto di forza. Il sistema include una fotocamera principale da 200 megapixel, affiancata da sensori ultrawide e teleobiettivo da 50 megapixel. A questi si aggiunge un sensore per lo spettro cromatico, già apprezzato nei precedenti modelli.
Hardware e software di Oppo Find N6
Sotto la scocca troviamo una variante a 7 core del processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagnata da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Tuttavia, la protezione dalla polvere resta un punto debole: il dispositivo offre certificazioni IP56, IP58 e IP59.
Sul fronte software, Oppo introduce nuove funzionalità di multitasking, tra cui la possibilità di gestire fino a quattro finestre fluttuanti attive contemporaneamente.
Inoltre, è previsto il supporto futuro a funzionalità simili ad AirDrop, sviluppate in collaborazione con Google. Infine, il dispositivo è compatibile con una nuova AI Pen opzionale, che funziona su entrambi gli schermi e si ricarica tramite un sistema integrato.