Oppo batte cassa nel settore dei pieghevoli: il nuovo Find N6 ha una piega quasi invisibile, ma non arriverà in Europa

Oppo lancia il Find N6, uno smartphone pieghevole con piega quasi invisibile e specifiche avanzate, ma senza distribuzione in Europa.

Oppo ha ufficialmente presentato il suo nuovo smartphone pieghevole, Oppo Find N6, caratterizzato da una piega dello schermo quasi impercettibile. Tuttavia, nonostante le aspettative di un lancio globale, il dispositivo non sarà disponibile in Europa, ma verrà distribuito a partire dal 20 marzo nei principali mercati asiatici, oltre che in Australia e Nuova Zelanda. Uno degli elementi più innovativi del Find N6 è la cosiddetta "zero-feel crease", resa possibile grazie a una cerniera con struttura stampata in 3D. Questa soluzione permette di ridurre drasticamente la visibilità e la percezione al tatto della piega.

Design e comparto fotografico di Oppo Find N6 Dal punto di vista del design, il dispositivo è in linea con i migliori foldable attuali. Con uno spessore di 8,93 mm e un peso di circa 225 grammi, si colloca vicino a modelli come il Samsung Galaxy Z Fold 7 e l'Honor Magic V6, quest'ultimo leggermente più sottile. La batteria da 6.000 mAh con tecnologia silicon-carbon promette un'autonomia elevata, sufficiente per un utilizzo giornaliero intenso. iPhone Fold: Apple starebbe valutando di mettere sul mercato il proprio pieghevole con un prezzo di partenza di 2.000 dollari Il comparto fotografico rappresenta un altro punto di forza. Il sistema include una fotocamera principale da 200 megapixel, affiancata da sensori ultrawide e teleobiettivo da 50 megapixel. A questi si aggiunge un sensore per lo spettro cromatico, già apprezzato nei precedenti modelli.