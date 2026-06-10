The Elder Scrolls 6 non si mostra: Microsoft commenta la mancanza di novità

Non sappiamo quanti sperassero davvero di poter vedere un trailer di The Elder Scrolls 6 durante il recente Xbox Games Showcase, ma sicuramente in molti sono rimasti delusi dal fatto che non sia stata condivisa alcuna informazione a riguardo.

Le parole di Microsoft su The Elder Scrolls 6

In un'intervista con Variety, il chief content officer di Xbox Matt Booty non ha rivelato quasi nulla su The Elder Scrolls 6, ma ha suggerito che quando Bethesda deciderà finalmente di mostrarlo, ciò significherà che il gioco sarà prossimo alla pubblicazione.

Booty ha anche offerto alcune rassicurazioni, dicendo di aver visitato Bethesda per vedere The Elder Scrolls 6 in azione e che "sta procedendo bene". Per quanto riguarda il momento in cui avverrà la presentazione, afferma che accadrà "al momento giusto".

"Direi che uno dei giochi di equilibrio più impegnativi per chi fa un lavoro come il mio sia bilanciare il fatto che vuoi mostrare al mondo tutte le cose fantastiche a cui stai lavorando e vuoi far entusiasmare i fan in anticipo, ma sappiamo anche che vogliamo aspettare il momento giusto", ha detto Booty.

"E quando decidi di mostrarlo, vuoi che sia il meglio che hai da offrire. E anche che, quando mostri il gioco, stai anche facendo loro una promessa del tipo: ehi, uscirà presto. Quindi posso dirvi, avendo visitato Bethesda, essendomi seduto con Todd e avendo visto Elder Scrolls in azione, che ha un aspetto incredibile e sta procedendo bene. E ci assicureremo di annunciarlo e rivelarlo davvero al momento giusto."

Sappiamo inoltre che Bethesda non ha alcuna fretta di lanciare The Elder Scrolls 6, perché i suoi giochi hanno milioni di giocatori.