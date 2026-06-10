Il nuovo trailer di Stupid Never Dies svela il periodo di uscita su PS5 e PC

Questo secondo trailer offre uno sguardo più approfondito ai sistemi di progressione, in particolare alla meccanica Body Hack , che consente a Davy di modificare il proprio corpo con potenziamenti personalizzabili. Il video mostra inoltre per la prima volta alcuni dei boss che il protagonista dovrà affrontare. Per l'occasione è stata confermata anche la presenza dei sottotitoli in italiano, insieme a numerose altre lingue europee, oltre a coreano, giapponese e cinese.

Gli sviluppatori di GPTRACK50 hanno pubblicato un nuovo trailer di Stupid Never Dies , annunciando anche il periodo di uscita del gioco su PC e PS5 . L'action GDR a base di zombie e creature mostruose debutterà nel corso dell' autunno , con una data precisa che verrà comunicata più avanti.

Nei panni dello zombie più imbranato del mondo

Stupid Never Dies ci mette nei panni di Davy, considerato non solo il più debole tra gli zombie, già la categoria più bassa nel mondo dei mostri, ma anche un codardo senza speranza. La sua missione, però, è sorprendentemente romantica: riportare in vita Julia, una ragazza umana congelata di cui si è innamorato a prima vista, e riuscire finalmente a portarla a un appuntamento.

Il cuore del gameplay è il sistema Style Eat, una meccanica che permette a Davy di divorare i mostri sconfitti e rubarne le abilità, sbloccando fino a 11 Stili diversi: oltre alla sua forma zombie, può trasformarsi in licantropo, arpia, golem, vampiro, fuoco fatuo, ciclope, fata delle nevi, uomo pesce, lich e demone.