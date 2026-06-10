L'action GDR Crimson Moon ha un mese di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC

L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer che offre un ulteriore assaggio del gameplay, caratterizzato da un sistema di combattimento rapido, brutale e fortemente incentrato sull'espressività del giocatore.

Gli sviluppatori di ProbablyMonsters hanno annunciato che Crimson Moon . Il loro action GDR gotico arriverà su PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam ed Epic Games Store) nel mese di settembre , aggiungendosi a un periodo già particolarmente affollato di uscite.

Tra orde infernali e poteri angelici

Presentato durante lo State of Play di febbraio, Crimson Moon è un GDR d'azione ambientato nella città caduta di Gildenarch, un labirinto gotico‑rinascimentale ormai divorato da demoni, non‑morti, vampiri e abomini generati dagli Inferi. Il giocatore veste i panni di un Nefilim, un ibrido metà umano e metà angelo creato per difendere ciò che resta dell'umanità attraverso poteri sovrannaturali, armi sacre e brutali tecniche di combattimento corpo a corpo.

L'avventura si sviluppa attraverso incursioni rigiocabili, che spingono a farsi largo tra orde in continua evoluzione fino ad affrontare le Divinità Defunte, boss imponenti che mettono alla prova ogni abilità. Gildenarch è un mondo che ricorda e reagisce, rimodellando i suoi percorsi senza imporre ripetizioni punitive, e offrendo scorci di cupa bellezza sempre più corrotti dalla Luna Cremisi.

Il sistema di combattimento premia l'aggressività, con esecuzioni uniche per ogni tipo di nemico e poteri angelici in costante trasformazione. Oltre che in solitaria, è possibile affrontare le sfide con un amico grazie alla co-op a due giocatori. Tra un'incursione e l'altra, il quartier generale della Chiesa funge da hub per potenziamenti permanenti, interazioni con i personaggi secondari e pianificazione delle missioni tramite il tavolo strategico.