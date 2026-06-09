Lords of the Fallen 2 arriva anche su Nintendo Switch 2

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer ricco d'azione, in cui il protagonista affronta diverse creature demoniache utilizzando un ampio arsenale di armi ravvicinate e potenti incantesimi.

Un action GDR ambientato in mondo dark fantasy

Lords of the Fallen 2 porta i giocatori in un mondo consumato dall'oscurità di Umbral, dove i regni sono caduti uno dopo l'altro sotto la spinta di una forza inarrestabile. A oltre mille anni dagli eventi del primo capitolo, sopravvive un solo territorio protetto da un'antica energia sacra, equilibrio che però si spezza quando gli dei ritirano la loro protezione, lasciando l'umanità vulnerabile.

Il giocatore interpreta il Portatore della Lanterna Umbral, chiamato a esplorare un continente devastato dalla guerra, dove il confine tra vita e morte si assottiglia progressivamente. L'avventura attraversa città in rovina, templi dimenticati e territori corrotti, mentre il sistema di combattimento mantiene un'impostazione simile al primo capitolo, basata su precisione, gestione delle risorse e combinazioni tra armi e magie per affrontare creature oscure e boss imponenti.