Nintendo Switch Sports Resort ci riporta sull'isola degli sport con Switch 2

Tra le novità first party annunciate durante il Nintendo Direct di oggi, 9 giugno, c'è stato anche un ritorno di una certa importanza, o meglio della nuova versione di un classico: si tratta di Nintendo Switch Sports Resort, una nuova raccolta di mini-game a tema sportivo in arrivo esclusivamente su Nintendo Switch 2 e con una data di uscita fissata.
Si torna dunque sull'Isola di Wuhu con Nintendo Switch Sports Resort, il nuovo capitolo della serie in uscita esclusivamente per Nintendo Switch 2 e destinato a fornire un'altra dose di "simulazioni" di sport assortite, tutte incentrate sui vari utilizzi dei controller Joy-Con, secondo la tradizione classica.
Nel gioco possiamo crea un personaggio Mii o uno Sportsmate e poi giocare utilizzando gli intuitivi controllo a base di movimento che usano i controller Joy-Con 2 in molti modi diversi.
12 nuove discipline
Il nocciolo della questione sono i proprio i controlli con sensori di movimento, che consentono di simulare varie attività utilizzando i Joy-Con in varie maniere, richiamando le tipiche azioni degli sport.
In Nintendo Switch Sports Resort i Joy-Com possono dunque diventare racchette, archi e persino manubri, con la possibilità di cimentarci in 12 discipline diverse.
"Sfida o fai squadra con amici e parenti, oppure gioca per conto tuo in sport nuovi o già presenti nella serie come boxe, tennistavolo, tiro con l'arco, tennis, pallavolo, bowling, basket, golf e lotta di pollici, e discipline ricreative come skateboard (con i comandi stile mouse dei Joy-Con 2), moto d'acqua e idrovolante".
Si può anche fare riscaldamento con il salto della corda e diverse altre attività più o meno impegnative o rilassanti. Nintendo Switch Sports Resort per Nintendo Switch 2 ha la data di uscita fissata per il 22 ottobre. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.
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