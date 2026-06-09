Nintendo Switch Sports Resort ci riporta sull'isola degli sport con Switch 2

12 nuove discipline

Il nocciolo della questione sono i proprio i controlli con sensori di movimento, che consentono di simulare varie attività utilizzando i Joy-Con in varie maniere, richiamando le tipiche azioni degli sport.

In Nintendo Switch Sports Resort i Joy-Com possono dunque diventare racchette, archi e persino manubri, con la possibilità di cimentarci in 12 discipline diverse.

"Sfida o fai squadra con amici e parenti, oppure gioca per conto tuo in sport nuovi o già presenti nella serie come boxe, tennistavolo, tiro con l'arco, tennis, pallavolo, bowling, basket, golf e lotta di pollici, e discipline ricreative come skateboard (con i comandi stile mouse dei Joy-Con 2), moto d'acqua e idrovolante".

Si può anche fare riscaldamento con il salto della corda e diverse altre attività più o meno impegnative o rilassanti. Nintendo Switch Sports Resort per Nintendo Switch 2 ha la data di uscita fissata per il 22 ottobre. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop.