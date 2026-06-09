Metaphor: ReFantazio annunciato per Nintendo Switch 2, trailer e data di uscita

Il gioco farà il suo debutto sulla console portatile il 12 novembre 2026 . Nel frattempo potete farvi un'idea del gioco tramite il trailer che ha accompagnato l'annuncio. Lo trovate qui sotto.

Uno dei JRPG più apprezzati degli ultimi anni arriva su Nintendo Switch 2

Metaphor: ReFantazio è ambientato nel regno immaginario di Euchronia, precipitato nel caos dopo l'assassinio del sovrano e l'attivazione della magia reale, un incantesimo che permette a ogni cittadino di influenzare la scelta del nuovo re. Questo meccanismo scatena una competizione su scala nazionale, il Torneo del Trono, in cui chiunque può aspirare al potere.

Il protagonista viene coinvolto nella contesa mentre tenta di spezzare la maledizione che ha colpito il principe di Euchronia, erede legittimo creduto morto. Il viaggio lo porterà ad attraversare le terre del regno, stringere alleanze e scoprire i segreti legati alla magia reale.Nintendo Direct di giugno 2026: da Ocarina of Time a Kingdom Hearts IV, tutti gli annunci

Il sistema di combattimento unisce turni tradizionali e un job system che consente di assegnare diverse classi ai membri del party. Gli scontri minori possono invece essere affrontati in duelli action, utili per ottenere vantaggi tattici o eliminare rapidamente nemici più deboli. Come nelle produzioni Atlus, è possibile approfondire i rapporti con i comprimari per sbloccare nuove abilità e storie, mentre la progressione è scandita da scadenze obbligatorie che richiedono una gestione attenta del tempo e delle attività disponibili. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Metaphor: ReFantazio.