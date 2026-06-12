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Lords of the Fallen 2 torna a mostrarsi in un intenso gameplay trailer

Lords of the Fallen 2 torna a mostrarsi con un nuovo trailer ricco di combattimenti, nemici e build personalizzabili. Il soulslike di CI Games prepara il terreno al lancio con un assaggio del suo mondo oscuro.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/06/2026
Un artwork con un mago di Lords of the Fallen 2
Lords of the Fallen II
Lords of the Fallen II
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CI Games ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Lords of the Fallen 2, tutto incentrato sui combattimenti, in modo da offrire un ulteriore assaggio dei nemici, boss e le varie build realizzabili dal giocatore.

Il titolo riporta i giocatori nel mondo consumato dall'oscurità di Umbral, dove i regni sono caduti uno dopo l'altro sotto la spinta di una forza inarrestabile. A oltre mille anni dagli eventi del primo capitolo, sopravvive un solo territorio protetto da un'antica energia sacra, equilibrio che però si spezza quando gli dei ritirano la loro protezione, lasciando l'umanità vulnerabile, con pochi campioni in grado di fronteggiare l'oscurità.

Tanta azione e opzioni di personalizzazione

Nel trailer si intravede un bestiario piuttosto vario: cavalieri corazzati, scheletri, un gigante capace di evocare armi fiammeggianti e persino un drago. Altrettanto ampia la personalizzazione del personaggio, che può contare su armi a corto raggio come spade, lance, pugnali, mazze e asce - tutte dotate di moveset distinti, oltre ad archi e balestre con munizioni elementali e build focalizzate sulla magia.

Lords of the Fallen 2 è l'anima dei souls al Summer Game Fest 2026 Lords of the Fallen 2 è l'anima dei souls al Summer Game Fest 2026

Il gioco sarà disponibile durante il prossimo autunno su PS5, Xbox Series X|S e PC, incluso Steam. Inoltre, è stata recentemente annunciata la versione Nintendo Switch 2.

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