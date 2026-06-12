Lords of the Fallen 2 torna a mostrarsi in un intenso gameplay trailer

CI Games ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Lords of the Fallen 2, tutto incentrato sui combattimenti, in modo da offrire un ulteriore assaggio dei nemici, boss e le varie build realizzabili dal giocatore.
Il titolo riporta i giocatori nel mondo consumato dall'oscurità di Umbral, dove i regni sono caduti uno dopo l'altro sotto la spinta di una forza inarrestabile. A oltre mille anni dagli eventi del primo capitolo, sopravvive un solo territorio protetto da un'antica energia sacra, equilibrio che però si spezza quando gli dei ritirano la loro protezione, lasciando l'umanità vulnerabile, con pochi campioni in grado di fronteggiare l'oscurità.
Tanta azione e opzioni di personalizzazione
Nel trailer si intravede un bestiario piuttosto vario: cavalieri corazzati, scheletri, un gigante capace di evocare armi fiammeggianti e persino un drago. Altrettanto ampia la personalizzazione del personaggio, che può contare su armi a corto raggio come spade, lance, pugnali, mazze e asce - tutte dotate di moveset distinti, oltre ad archi e balestre con munizioni elementali e build focalizzate sulla magia.
Il gioco sarà disponibile durante il prossimo autunno su PS5, Xbox Series X|S e PC, incluso Steam. Inoltre, è stata recentemente annunciata la versione Nintendo Switch 2.
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