Lords of the Fallen 2 torna a mostrarsi in un intenso gameplay trailer

CI Games ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Lords of the Fallen 2 , tutto incentrato sui combattimenti, in modo da offrire un ulteriore assaggio dei nemici, boss e le varie build realizzabili dal giocatore.

Tanta azione e opzioni di personalizzazione

Nel trailer si intravede un bestiario piuttosto vario: cavalieri corazzati, scheletri, un gigante capace di evocare armi fiammeggianti e persino un drago. Altrettanto ampia la personalizzazione del personaggio, che può contare su armi a corto raggio come spade, lance, pugnali, mazze e asce - tutte dotate di moveset distinti, oltre ad archi e balestre con munizioni elementali e build focalizzate sulla magia.

Il gioco sarà disponibile durante il prossimo autunno su PS5, Xbox Series X|S e PC, incluso Steam. Inoltre, è stata recentemente annunciata la versione Nintendo Switch 2.