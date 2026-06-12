Xbox potrebbe chiudere degli studi di talento, secondo gli analisti

Secondo alcuni analisti, Xbox potrebbe chiudere degli studi di talento, molto amati dal pubblico ma incapaci di macinare numeri importanti, al fine si superare l'attuale momento di difficoltà e puntare al "reset" aziendale di cui ha parlato di recente la nuova CEO Asha Sharma.
"L'azienda ha smesso di condividere i dati di vendita di Xbox nel 2015, quindi il fatto che Asha abbia menzionato ora un margine di profitto del 3% è una notizia molto significativa e serve a giustificare ciò che sta per accadere", ha spiegato Serkan Toto, CEO della società di consulenza Kantan Games.
"È evidente che il business non sta funzionando: Microsoft guadagnerebbe di più lasciando semplicemente il proprio denaro in banca, visto che il tasso d'interesse per le aziende negli Stati Uniti è attualmente superiore al 3,6%."
"Considerando che Xbox è stata una delle aziende che ha speso di più nell'ultimo decennio, acquisendo ZeniMax Media e Activision Blizzard, ora sta cercando modi per ottenere un ritorno da quegli investimenti", ha aggiunto Joost van Dreunen, ricercatore dell'industria videoludica e professore presso la Stern School of Business della NYU.
"È pratica comune ridurre il personale dopo un'acquisizione, ma in questo caso possiamo individuare anche altri fattori inevitabili. Innanzitutto, la crisi delle RAM è reale e Xbox aveva già iniziato a ridurre i rischi del proprio business hardware stringendo partnership con aziende terze e costruendo una rete di partner."
"Il triplicarsi dei costi dei componenti ha ulteriormente accelerato questo processo, ma l'hardware rimane comunque una parte del business caratterizzata da margini molto ridotti."
I licenziamenti sembrano sempre più probabili
Bloomberg ha anticipato che a luglio arriveranno tanti licenziamenti in casa Microsoft e Dreunen ha spiegato che si tratterà probabilmente di tagli necessari. "Prima che Xbox possa sviluppare nuove fonti di ricavo attraverso contenuti generati dagli utenti e pubblicità in-game in modo sostenibile e duraturo, sarà costretta a ridurre i costi operativi per mantenere quel margine del 30% che Satya Nadella si aspetta."
"Un margine di accountability del 3%, in calo rispetto all'anno precedente, a fronte di 20 miliardi di dollari investiti in cinque anni e con ricavi addirittura diminuiti, sembra una frase scritta pensando agli investitori", ha dichiarato invece Rhys Elliott, responsabile dell'analisi di mercato presso Alinea Analytics.
"La situazione è negativa. La mia interpretazione è che la strategia stia diventando 'Xbox non ha bisogno di realizzare tutti i giochi'. L'azienda concentrerà gli investimenti first party su una manciata di proprietà intellettuali capaci di definire un intero settore e di estendersi oltre i videogiochi, arrivando a televisione e cinema, mentre i progetti più piccoli e vicini al mondo indie verranno affidati a partner esterni anziché essere finanziati internamente."
"Gli studi amati dal pubblico, ricchi di talento, apprezzati dalla critica ma di dimensioni ridotte sono a rischio", ha continuato Elliott. "Questo significa che gli studi più esposti sono quelli eccellenti in termini di prestigio ma poco convincenti dal punto di vista dei fogli di calcolo."
"I Double Fine e i Ninja Theory del portafoglio Xbox, amati dai fan, ricchi di talento e acclamati dalla critica, sono potenzialmente sulla lista dei sacrificabili. Realtà perfette per l'immagine dell'azienda, ma difficili da difendere quando si analizzano i margini di profitto."
"Quest'anno Microsoft passerà con il bulldozer attraverso il business Xbox", ha dichiarato senza mezzi termini Toto. "Spero di sbagliarmi, ma sembra probabile che assisteremo non soltanto a tagli del personale, ma anche alla chiusura di studi."
"Il memorandum lascia intendere che Asha potrebbe persino modificare radicalmente la struttura di Xbox. Una cosa è certa: alla fine di quest'anno Xbox sarà molto diversa rispetto all'era di Phil Spencer."
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