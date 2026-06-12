Xbox potrebbe chiudere degli studi di talento, secondo gli analisti

Secondo alcuni analisti, Xbox potrebbe chiudere degli studi di talento, molto amati dal pubblico ma incapaci di macinare numeri importanti, al fine si superare l'attuale momento di difficoltà e puntare al "reset" aziendale di cui ha parlato di recente la nuova CEO Asha Sharma.

"L'azienda ha smesso di condividere i dati di vendita di Xbox nel 2015, quindi il fatto che Asha abbia menzionato ora un margine di profitto del 3% è una notizia molto significativa e serve a giustificare ciò che sta per accadere", ha spiegato Serkan Toto, CEO della società di consulenza Kantan Games.

"È evidente che il business non sta funzionando: Microsoft guadagnerebbe di più lasciando semplicemente il proprio denaro in banca, visto che il tasso d'interesse per le aziende negli Stati Uniti è attualmente superiore al 3,6%."

"Considerando che Xbox è stata una delle aziende che ha speso di più nell'ultimo decennio, acquisendo ZeniMax Media e Activision Blizzard, ora sta cercando modi per ottenere un ritorno da quegli investimenti", ha aggiunto Joost van Dreunen, ricercatore dell'industria videoludica e professore presso la Stern School of Business della NYU.

"È pratica comune ridurre il personale dopo un'acquisizione, ma in questo caso possiamo individuare anche altri fattori inevitabili. Innanzitutto, la crisi delle RAM è reale e Xbox aveva già iniziato a ridurre i rischi del proprio business hardware stringendo partnership con aziende terze e costruendo una rete di partner."

"Il triplicarsi dei costi dei componenti ha ulteriormente accelerato questo processo, ma l'hardware rimane comunque una parte del business caratterizzata da margini molto ridotti."