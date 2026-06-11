Asha Sharma e Matt Booty spiegano come vogliono resettare Xbox in un memo interno

I vertici di Xbox hanno spiegato la situazione attuale della divisione gaming di Microsoft in un memorandum interno firmato dalla CEO Asha Sharma e dal vicepresidente esecutivo e chief content officer Matt Booty . Il documento, inviato ai dipendenti dopo i primi cento giorni della nuova gestione, riconosce alcuni progressi, ma descrive anche un'azienda chiamata a rivedere profondamente il proprio modello di business. Se vogliamo è indirettamente la conferma definitiva dell'andamento negativo della precedente gestione Spencer.

Cosa va e cosa non va

Nel messaggio, Sharma e Booty ricordano che negli ultimi mesi sono stati distribuiti più aggiornamenti della piattaforma rispetto all'intero anno precedente, che il numero di partner attivi è ai massimi storici e che Game Pass è tornato a crescere dopo oltre otto mesi di calo. Vengono inoltre citati il successo dell'Xbox Games Showcase, il ritorno del FanFest e la conferma dell'impegno verso le esclusive first-party, con Gears of War: E-Day previsto nel 2026 e Clockwork Revolution nel 2027.

Tornano le esclusive console Xbox

"Questi risultati sono ancora iniziali, ma dimostrano ciò che è possibile quando ci muoviamo più velocemente, restiamo vicini alla nostra community e lavoriamo seguendo una visione condivisa", scrivono i due dirigenti. "Abbiamo commesso errori e continueremo a commetterne, ma ciò che conta è ascoltare, imparare e correggere la rotta quando necessario. Ricordate: i nostri fan fanno il tifo per noi."

Accanto ai segnali positivi, il memorandum evidenzia però cinque criticità considerate decisive per il futuro dell'azienda. La prima riguarda un mercato sempre più competitivo, nel quale Xbox ritiene che il vero avversario sia ormai il tempo e l'attenzione dei giocatori, contesi da videogiochi, serie TV, creator e numerose altre forme di intrattenimento.

Sul piano economico, la situazione viene descritta come particolarmente delicata. Xbox prevede di chiudere l'anno fiscale con un margine operativo di circa il 3%, in calo rispetto all'anno precedente. Inoltre, escludendo l'acquisizione di Activision Blizzard King, negli ultimi cinque anni sarebbero stati investiti oltre 20 miliardi di dollari tra contenuti, piattaforma e hardware, mentre i ricavi annuali sono diminuiti di quasi mezzo miliardo di dollari. "In futuro la situazione deve cambiare", si legge nel documento.

I dirigenti parlano poi di una crisi nella fornitura dei componenti hardware, dovuta alla voracità di risorse delle IA generative, spiegando che il costo delle unità di archiviazione per le console è aumentato fino a superare di cinque volte quello di due anni fa, mentre anche i prezzi della memoria hanno seguito una dinamica simile. Secondo Xbox, queste condizioni limitano la capacità produttiva delle console e rendono necessario individuare un nuovo modello di business e nuove partnership, pur confermando l'impegno verso il progetto Helix.

Un'altra area destinata a essere rivista riguarda gli Xbox Game Studios. La società ritiene di aver ampliato eccessivamente la propria rete di studi per sostenere contemporaneamente strategie legate ad abbonamenti, cloud e dispositivi, finendo però per disperdere le risorse. Il gruppo intende quindi riconsiderare l'equilibrio tra il supporto alle grandi proprietà intellettuali già affermate e gli investimenti in nuove produzioni ed esclusive nei prossimi cinque anni.

Infine, il memorandum punta l'attenzione sull'infrastruttura tecnologica interna, definita troppo complessa e dipendente da fornitori esterni. L'obiettivo dichiarato è semplificare i sistemi, velocizzare lo sviluppo e rafforzare le competenze ingegneristiche interne, valutando anche possibili acquisizioni per consolidare la presenza nei settori hardware, PC, mobile e cloud gaming.

"Alcune di queste realtà potranno sorprendervi o persino frustrarvi", concludono Sharma e Booty. "Non avremo successo nascondendo le verità più difficili, né continuando a fare le stesse cose aspettandoci risultati diversi. Ripartiamo per costruire una Xbox più forte e diventare la principale azienda al mondo nel settore del gaming e dell'intrattenimento."

Il memorandum arriva mentre, secondo un'indiscrezione pubblicata da Bloomberg e firmata da Jason Schreier, Xbox starebbe preparando una nuova ondata di licenziamenti dopo la chiusura dell'anno fiscale, accompagnata da significativi tagli ai reparti marketing e ad altre aree dell'azienda.