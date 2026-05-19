3

Lords of the Fallen 2 non verrà pubblicato da Epic Games, arriverà su Steam?

CI Games ha annunciato di aver interrotto il rapporto di publishing con Epic Games per Lords of the Fallen 2, il che significa che il nuovo capitolo della saga potrebbe arrivare su Steam.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/05/2026
Un artwork di Lords of the Fallen 2
Lords of the Fallen II
Lords of the Fallen II
News Video Immagini

CI Games ha annunciato che Lords of the Fallen 2 non verrà pubblicato da Epic Games: l'accordo fra le due parti è stato ritirato e il nuovo capitolo della serie soulslike potrebbe dunque approdare anche su Steam.

Lo studio polacco ha firmato un "separation agreement" con Epic Games che lo libera dagli obblighi previsti dal contratto di pubblicazione stipulato nel giugno del 2024, ma questo sviluppo non influenzerà gli altri rapporti commerciali fra le due aziende.

Sebbene i dettagli dell'operazione non siano stati resi noti, è probabile che CI Games abbia effettuato una sorta di buyout, riacquistando il controllo sui finanziamenti e la distribuzione del progetto così da aprirsi eventualmente la strada verso nuove opportunità.

Lo studio di Lords Of The Fallen 2 ha pagato una youtuber per parlare bene delle armature sexy Lo studio di Lords Of The Fallen 2 ha pagato una youtuber per parlare bene delle armature sexy

Probabilmente a pesare su questa decisione è stata proprio l'esclusiva di Epic Games Store sulla versione PC di Lords of the Fallen 2, dopo che il medesimo accordo aveva fatto storcere il naso a parecchi utenti con il precedente episodio.

Un sequel molto promettente

In attesa di Lords of the Fallen 2, il precedente capitolo ha superato gli 8 milioni di giocatori su PS5, Xbox e PC: una base di partenza decisamente solida per un sequel che promette grandi cose e appare decisamente ambizioso.

Gli sviluppatori puntano infatti ad arricchire l'esperienza in vari modi, donando maggior spessore al "dualismo" legato ai due piani della realtà in cui sarà possibile muoversi e consolidando il già ottimo sistema di combattimento di Lords of the Fallen.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Lords of the Fallen 2 non verrà pubblicato da Epic Games, arriverà su Steam?