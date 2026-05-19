Lords of the Fallen 2 non verrà pubblicato da Epic Games, arriverà su Steam?

CI Games ha annunciato che Lords of the Fallen 2 non verrà pubblicato da Epic Games: l'accordo fra le due parti è stato ritirato e il nuovo capitolo della serie soulslike potrebbe dunque approdare anche su Steam.

Lo studio polacco ha firmato un "separation agreement" con Epic Games che lo libera dagli obblighi previsti dal contratto di pubblicazione stipulato nel giugno del 2024, ma questo sviluppo non influenzerà gli altri rapporti commerciali fra le due aziende.

Sebbene i dettagli dell'operazione non siano stati resi noti, è probabile che CI Games abbia effettuato una sorta di buyout, riacquistando il controllo sui finanziamenti e la distribuzione del progetto così da aprirsi eventualmente la strada verso nuove opportunità.

Probabilmente a pesare su questa decisione è stata proprio l'esclusiva di Epic Games Store sulla versione PC di Lords of the Fallen 2, dopo che il medesimo accordo aveva fatto storcere il naso a parecchi utenti con il precedente episodio.