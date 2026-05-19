Gboard e Gemini Nano: la tastiera Google userà l'IA per farvi rispondere meglio ai messaggi

Dopo il lancio della serie Pixel 10, Google ha introdotto in Gboard i Writing Tools, una funzione che sfrutta Google Gemini per correggere, riscrivere o migliorare i testi direttamente dalla tastiera. Inizialmente pensata per i dispositivi Pixel e per gli smartphone Android compatibili con Gemini Nano, la funzione si è poi estesa ad altri modelli di fascia alta. Ora, nuove analisi della versione beta di Gboard suggeriscono un'evoluzione più ambiziosa del sistema.

Le novità emergono in vista del Google I/O 2026 e indicano un passo ulteriore verso una tastiera sempre più guidata dall'intelligenza artificiale, capace non solo di riformulare testi, ma anche di generarli e adattarli al contesto.