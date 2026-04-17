La crisi delle memorie colpisce le console portatili Android: AYN peggiora le specifiche di Odin 3 e Thor

L'azienda aveva già aumentato i prezzi dei modelli Odin 3 e Thor, ma la situazione sembra essersi ulteriormente complicata. Secondo quanto comunicato alla community, i prossimi lotti di produzione subiranno un downgrade nelle specifiche , segno di una pressione crescente lungo la catena di approvvigionamento.

Il 2026 si è aperto con enormi difficoltà per il segmento delle console portatili, anche quelle Android. Dopo una serie di rincari legati all'aumento dei costi dei componenti, emergono ora segnali più concreti di ridimensionamento anche sul piano tecnico. A fare da esempio è AYN, che ha annunciato modifiche rilevanti per alcuni dei suoi dispositivi più recenti.

Memorie meno veloci per le console Odin 3 e Thor

In particolare, le nuove unità di Odin 3 e Thor non includeranno più lo storage UFS 4.0, sostituito dalla versione UFS 3.1. La decisione è legata a problemi di disponibilità e a un aumento significativo dei costi, che renderebbe la soluzione più recente non sostenibile su larga scala. Si tratta di un cambiamento non marginale, soprattutto per dispositivi orientati al gaming.

AYN Thor

La memoria UFS 4.0 offre infatti velocità di lettura e scrittura sensibilmente superiori rispetto alla generazione precedente. Il passaggio a UFS 3.1 potrebbe tradursi in tempi di caricamento più lunghi, installazioni meno rapide e una gestione meno efficiente dei dati durante il gioco. Anche l'efficienza energetica complessiva potrebbe risentirne, incidendo sull'autonomia dei dispositivi.

Nonostante il ridimensionamento tecnico, AYN ha introdotto una nuova configurazione per il modello Thor. La variante Max integra 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, proposta a 469 dollari, pari a circa 440 euro. Il prezzo risulta inferiore rispetto alla versione con 1 TB di storage, che sale da 489 a 549 dollari, ovvero circa 515 euro.

Anche i produttori di nicchia stanno insomma affrontando difficoltà nel mantenere l'equilibrio tra prestazioni e costi: ne abbiamo parlato anche in uno speciale a firma Stefania Sperandio, dove si racconta proprio di come la crisi delle memorie stia avendo grosse ripercussioni sulle console portatili.