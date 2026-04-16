Se volete un potente PC handheld Linux date un'occhiata a questa console portatile Android: AYN Odin 3

La sceltra tra Android e Linux per una console portatile non è più così vincolante. Negli ultimi anni diversi produttori hanno iniziato a esplorare soluzioni ibride, e AYN si inserisce in questa tendenza con un aggiornamento che amplia le possibilità d'uso dei propri dispositivi.
L'azienda ha infatti annunciato l'arrivo del supporto iniziale a Linux per Odin 3, una novità che segue il lavoro già avviato sui modelli precedenti. Si tratta di un passo che potrebbe rendere il dispositivo ancora più interessante per chi cerca flessibilità e personalizzazione, soprattutto in ambito gaming ed emulazione.
Il più potente PC handheld ARM-based con Linux?
Secondo quanto comunicato, Odin 3 riceve il supporto a Linux nella versione 7.0, mentre anche la serie Odin 2 e il modello Thor vengono aggiornati per allinearsi alla stessa base software. L'implementazione è già in uno stato avanzato: la maggior parte delle funzionalità risulta operativa, segno che il lavoro di integrazione è a buon punto.
Restano tuttavia alcune limitazioni. Al momento non funzionano il microfono e il sistema di vibrazione, elementi secondari per molti utilizzi ma comunque rilevanti in alcuni contesti. Si tratta comunque di aspetti che potrebbero essere risolti con aggiornamenti futuri.
Dal punto di vista pratico, il supporto a Linux apre diverse strade. Gli utenti più esperti possono tentare la creazione di distribuzioni personalizzate, ma la soluzione più accessibile resta attendere l'ottimizzazione di sistemi già noti come Batocera o Rocknix. Entrambi consentono anche l'avvio da scheda microSD, offrendo un modo semplice e a basso rischio per testare l'ambiente Linux senza modificare il sistema principale.
L'hardware dell'Odin 3 gioca un ruolo centrale in questo scenario. Il dispositivo integra un processore Dragonwing Q8, derivato dalla piattaforma Snapdragon 8 Elite, che garantisce risorse più che adeguate sia lato CPU sia GPU. Questo lo rende uno dei candidati più interessanti tra i dispositivi portatili basati su architettura Arm compatibili con Linux.
Tra i motivi principali per utilizzare Linux su una console di questo tipo c'è Portmaster, uno strumento che facilita l'installazione di oltre mille conversioni di giochi per piattaforma Linux. Il catalogo include titoli indipendenti e produzioni più recenti, anche se in alcuni casi è necessario possedere i file originali.
L'ambiente Linux consente inoltre l'accesso a versioni ufficiali di emulatori per piattaforme come PlayStation 3, Xbox e Wii U, che in alcuni casi offrono prestazioni migliori rispetto alle controparti Android. Va però considerato che non tutte le piattaforme beneficiano allo stesso modo: per esempio, l'emulazione PlayStation 2 resta generalmente più ottimizzata su Android.
Voi che cosa ne pensate di questa console? La valutereste per giocare in mobilità su Linux?