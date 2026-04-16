Se volete un potente PC handheld Linux date un'occhiata a questa console portatile Android: AYN Odin 3

La sceltra tra Android e Linux per una console portatile non è più così vincolante. Negli ultimi anni diversi produttori hanno iniziato a esplorare soluzioni ibride, e AYN si inserisce in questa tendenza con un aggiornamento che amplia le possibilità d'uso dei propri dispositivi.

L'azienda ha infatti annunciato l'arrivo del supporto iniziale a Linux per Odin 3, una novità che segue il lavoro già avviato sui modelli precedenti. Si tratta di un passo che potrebbe rendere il dispositivo ancora più interessante per chi cerca flessibilità e personalizzazione, soprattutto in ambito gaming ed emulazione.