Ecco il nuovo PC handheld OLED che sfida Legion GO 2: OneXPlayer presenta X2 Mini, ma quanto costerà?

OneXPlayer ha iniziato a mostrare in anteprima il suo nuovo PC handheld, l'X2 Mini, dispositivo destinato ad ampliare la propria gamma basata su architetture AMD di ultima generazione. Le informazioni ufficiali sono ancora limitate, ma emergono già alcuni elementi chiave: sarà equipaggiato con il processore Ryzen AI Max+ 395 e integrerà un display OLED da 8,8 pollici con orientamento orizzontale nativo.

Non sono stati diffusi dettagli completi su specifiche tecniche e prezzo, mentre la disponibilità viene indicata come imminente.