Ecco il nuovo PC handheld OLED che sfida Legion GO 2: OneXPlayer presenta X2 Mini, ma quanto costerà?

OneXPlayer ha iniziato a mostrare in anteprima il suo nuovo PC handheld, l'X2 Mini, dispositivo destinato ad ampliare la propria gamma basata su architetture AMD di ultima generazione. Le informazioni ufficiali sono ancora limitate, ma emergono già alcuni elementi chiave: sarà equipaggiato con il processore Ryzen AI Max+ 395 e integrerà un display OLED da 8,8 pollici con orientamento orizzontale nativo.
Non sono stati diffusi dettagli completi su specifiche tecniche e prezzo, mentre la disponibilità viene indicata come imminente.
Cosa sappiamo di OneXPlayer X2 Mini
Il nuovo modello OneXPlayer X2 Mini rappresenta la seconda proposta dell'azienda basata sulla piattaforma Strix Halo, dopo l'arrivo di OneXFly Apex. Quest'ultimo è disponibile in varianti con Ryzen AI Max+ 395 e Ryzen AI Max 385, suggerendo che la strategia di OneXPlayer punti a coprire più configurazioni all'interno della stessa fascia di mercato, senza sostituzioni dirette.
La denominazione "Mini" potrebbe generare qualche ambiguità. Rispetto all'Apex, dotato di schermo da 8 pollici, il nuovo X2 Mini adotta infatti un pannello più grande da 8,8 pollici. Ne deriva un dispositivo che, almeno per quanto riguarda il display, si posiziona sopra il modello già esistente, pur mantenendo un'identità distinta nella gamma.
Sul fronte delle funzionalità, OneXPlayer sembra seguire una direzione già vista nel settore. Il PC handheld include controller rimovibili e un accessorio tastiera, permettendo di trasformarlo in una soluzione ibrida tra console portatile, mini laptop e schermo secondario. Si tratta di un approccio che richiama quello adottato da Lenovo con la linea Legion Go.
Il confronto diretto appare inevitabile con il recente Lenovo Legion Go 2, che condivide dimensioni del display e posizionamento premium. Proprio questo modello ha attirato attenzione per un aumento significativo dei prezzi. In questo contesto, la strategia di prezzo sarà determinante. Se OneXPlayer riuscirà a posizionare X2 Mini su una fascia più accessibile, il dispositivo potrebbe diventare un'alternativa concreta per chi cerca una console portatile con schermo ampio e caratteristiche avanzate. In caso contrario, il mercato rischia di restare limitato a una nicchia disposta a sostenere costi elevati.
Voi che cosa ne pensate della situazione attuale del mercato handheld? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.