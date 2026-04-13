Secondo un report pubblicato da SemiAccurate, NVIDIA vuole acquisire un produttore di PC e rivoluzionare il mercato del gaming e del computing, portando nei negozi una linea di dispositivi realizzati in maniera completamente indipendente.

La fonte parla di trattative in corso da oltre un anno e ormai vicine a una possibile conclusione, e sebbene i dettagli siano ancora parecchio limitati, l'ipotesi di una "maxi acquisizione" consentirebbe a NVIDIA di svolgere un ruolo ancora più rilevante all'interno dell'industria.

La sensazione è che l'azienda guidata da Jensen Huang punti in particolare al segmento laptop e dunque all'idea di realizzare portatili da gaming contando unicamente su di una propria filiera, con tutti i vantaggi del caso sul piano delle integrazioni e delle ottimizzazioni.

Laddove questa operazione venisse confermata e completata con successo, NVIDIA si ritroverebbe ad affiancare marchi come Dell o HP, nonché a ridefinire il rapporto con partner storici come MSI, ASUS e Gigabyte.