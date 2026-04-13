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NVIDIA vuole acquisire un produttore di PC e rivoluzionare il mercato?

Stando a un report stilato da SemiAccurate, NVIDIA sarebbe da tempo in trattativa per acquisire un produttore di PC e rivoluzionare il mercato del gaming e del computing.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/04/2026
Jensen Huang, CEO di NVIDIA

Secondo un report pubblicato da SemiAccurate, NVIDIA vuole acquisire un produttore di PC e rivoluzionare il mercato del gaming e del computing, portando nei negozi una linea di dispositivi realizzati in maniera completamente indipendente.

La fonte parla di trattative in corso da oltre un anno e ormai vicine a una possibile conclusione, e sebbene i dettagli siano ancora parecchio limitati, l'ipotesi di una "maxi acquisizione" consentirebbe a NVIDIA di svolgere un ruolo ancora più rilevante all'interno dell'industria.

La sensazione è che l'azienda guidata da Jensen Huang punti in particolare al segmento laptop e dunque all'idea di realizzare portatili da gaming contando unicamente su di una propria filiera, con tutti i vantaggi del caso sul piano delle integrazioni e delle ottimizzazioni.

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Laddove questa operazione venisse confermata e completata con successo, NVIDIA si ritroverebbe ad affiancare marchi come Dell o HP, nonché a ridefinire il rapporto con partner storici come MSI, ASUS e Gigabyte.

Una realtà ancora più rilevante?

A pochi giorni dall'annuncio dell'acquisizione di ShedMD, NVIDIA sembrerebbe dunque aver intenzione di trasformarsi in una realtà ancora più rilevante per il mercato PC, capace non solo di produrre le GPU più vendute in assoluto ma anche di assemblare interi sistemi da gioco.

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Per il momento si tratta solo di indiscrezioni, ma scopriremo presto se l'azienda ha davvero intenzione di compiere questo passo clamoroso e potremo a quel punto immaginare tutte le implicazioni di un'operazione simile.

#NVIDIA #Rumor
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