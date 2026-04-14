Google Pixel: gli utenti segnalano un consumo anomalo della batteria dopo l'aggiornamento di marzo

Nonostante già alcuni mesi fa fossero emerse segnalazioni di un consumo anomalo della batteria , sempre più utenti Pixel continuano a riscontrare questo problema. In particolare, sembra che il Pixel Drop di marzo abbia paradossalmente peggiorato la situazione: sempre più dispositivi Pixel, anche quando inattivi, si scaricano molto velocemente e in modo anomalo. Prima di entrare nei dettagli, se state riscontrando un problema simile non esitate a farcelo sapere nei commenti.

Gli smartphone Pixel si scaricano velocemente?

Su Reddit emergono nuove segnalazioni legate al consumo anomalo della batteria, compresa la serie Pixel 10. Alcuni utenti segnalano che il Pixel 9, da un'intera giornata di autonomia, richiede due o tre ricariche al giorno. Altri, precisamente con Pixel 10 Pro, sono passati da 16 ore a 12 ore di autonomia (sei di schermo attivo).

Alcune segnalazioni

Ad ogni modo, dalle varie segnalazioni raccolte emerge che il problema non è limitato a un singolo modello; alcune segnalazioni fanno menzione anche ai Pixel 7 e Pixel 8. Oltretutto, già qualche mese fa alcuni di voi ci avevano segnalato problematiche molto simili. L'aggiornamento di gennaio aveva risolto alcune anomalie, ma a quanto pare la situazione è tornata a peggiorare con il Pixel Drop di marzo. L'aggiornamento di aprile, pur essendo focalizzato sulla correzione di bug, non ha portato grandi miglioramenti.