Una serie di prodotti Logitech in offerta su AliExpress: risparmia con questi codici sconto su mouse, tastiere e webcam

Su AliExpress, oggi, sono disponibili una serie di promozioni interessante e allettanti su dei prodotti targati Logitech che calano di prezzo grazie all'applicazioni di questi codici sconto:
- Mouse Logitech MX Master 2S: sconto 7€ con il codice MULTI7 (o ITAR7) e costo finale di 50,64€
- Tastiera Logitech MX Keys mini: sconto di 10€ con il codice MULTI10 (o ITAR10) e costo finale di 80,26€
- Webcam Logitech Brio 90: sconto di 2€ con il codice MULTI2 (o ITAR2) e costo finale di 26,79€
- Mouse Logitech G502 X: sconto di 4€ con il codice MULTI4 (o ITAR4) e costo finale di 43,89€
- Mouse verticale Logitech: sconto di 7€ con il codice MULTI7 (o ITAR7) e costo finale di 66,69€
Ulteriori dettagli sui prodotti in offerta
Il Logitech MX Master 2S è un mouse wireless Bluetooth ideale per lavoro e multitasking. Tra i punti di forza spiccano la batteria ricaricabile a lunga durata, il tracciamento preciso opto-elettronico e il design ergonomico. La Logitech MX Keys Mini è una tastiera compatta e illuminata, pensata per chi cerca minimalismo e prestazioni.
Per le videoconferenze, la Logitech Brio 90 assicura qualità Full HD 1080p con autofocus e connessione USB. Il Logitech G502 X è pensato per il gaming competitivo: sensore HERO 25K ad altissima precisione, peso ridotto (89 g), DPI personalizzabili e scroll avanzato programmabile.
Infine, il Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse offre comfort superiore grazie al design verticale a 57°, riducendo lo stress su polso e avambraccio.