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Una serie di prodotti Logitech in offerta su AliExpress: risparmia con questi codici sconto su mouse, tastiere e webcam

Su AliExpress, oggi, sono disponibili una serie di promozioni sui prodotti targati Logitech che calano di prezzo grazie all'applicazioni di questi codici sconto.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   14/04/2026
Prodotti Logitech

Su AliExpress, oggi, sono disponibili una serie di promozioni interessante e allettanti su dei prodotti targati Logitech che calano di prezzo grazie all'applicazioni di questi codici sconto:

Ulteriori dettagli sui prodotti in offerta

Il Logitech MX Master 2S è un mouse wireless Bluetooth ideale per lavoro e multitasking. Tra i punti di forza spiccano la batteria ricaricabile a lunga durata, il tracciamento preciso opto-elettronico e il design ergonomico. La Logitech MX Keys Mini è una tastiera compatta e illuminata, pensata per chi cerca minimalismo e prestazioni.

Mouse Logi 3

Per le videoconferenze, la Logitech Brio 90 assicura qualità Full HD 1080p con autofocus e connessione USB. Il Logitech G502 X è pensato per il gaming competitivo: sensore HERO 25K ad altissima precisione, peso ridotto (89 g), DPI personalizzabili e scroll avanzato programmabile.

Infine, il Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse offre comfort superiore grazie al design verticale a 57°, riducendo lo stress su polso e avambraccio.

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