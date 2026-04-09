Xbox: arriva il cursore Gamepad per l'app Windows, serve soprattutto nei PC handheld

A cosa serve il cursore gamepad

La funzionalità, denominata Gamepad Cursor, è stata individuata all'interno dell'app Xbox app per PC. Il sistema consente di trasformare lo stick analogico sinistro in un puntatore simile a quello di un mouse, utile per muoversi tra menu e applicazioni che non supportano pienamente i controlli standard da controller.

La spunta per abilitare l'opzione GamePad Cursor

L'introduzione di questo strumento rappresenta un'estensione del lavoro già avviato da Microsoft negli ultimi mesi. Nell'agosto 2025, l'azienda aveva aggiornato la navigazione tramite controller e introdotto una sezione dedicata alle app, migliorando l'accesso ai contenuti da un'interfaccia a schermo intero. Questi aggiornamenti sono progettati con in mente dispositivi portatili come ROG Xbox Ally e altri sistemi simili basati su Windows 11. L'obiettivo è offrire un'esperienza più vicina a quella di una console, con un'interfaccia utilizzabile principalmente tramite controller.

Il Gamepad Cursor si inserisce in questo percorso evolutivo. In molti casi, infatti, alcune schermate o applicazioni continuano a richiedere input di tipo mouse, creando attriti nell'uso quotidiano. L'aggiunta di un cursore controllato dal gamepad mira a colmare questa lacuna, rendendo più fluida la navigazione.

Dal punto di vista pratico, la funzione può essere attivata tramite le impostazioni della Game Bar, oppure attraverso una sezione dedicata alle novità dell'app. Al momento resta limitata agli utenti iscritti al programma Insider, senza indicazioni precise su quando arriverà la distribuzione pubblica.

Per chi utilizza PC portatili o handheld da gaming, la modifica è piccola ma significativa. La possibilità di gestire più elementi dell'interfaccia direttamente dal controller riduce la necessità di cambiare modalità di input o passare a controlli desktop tradizionali.