Xbox rinnova gli Obiettivi, con nuove funzionalità e nuove grafiche

Microsoft ha svelato che gli Xbox Insider hanno ora accesso a una serie di novità per gli Obiettivi . Non si tratta tra l'altro solo di un rinnovamento grafico, ma anche di una serie di funzionalità molto utili.

Le novità degli Obiettivi di Xbox

Prima di tutto, viene spiegato che gli Xbox Insider (e più avanti tutti gli altri) hanno ora accesso a nuove notifiche degli Obiettivi, con una nuova grafica, nuove animazioni di sblocco. Inoltre, le notifiche avranno il colore scelto dai giocatori, così da renderle più personali.

Le nuove grafiche degli Obiettivi di Xbox

A questo si aggiunge la possibilità di nascondere alcuni giochi dalla lista degli Obiettivi, così da avere una pagina più pulita e organizzata (e si possono nascondere quei giochi che abbiamo provato per dieci minuti tramite Game Pass ottenendo un singolo Obiettivo).

Ovviamente, i giochi nascosti continuano a contare per il Gamerscore e le attività nei giochi nascosti dalla lista Obiettivi continueranno ad apparire in altri menù di Xbox.

I giochi completati al 100% vengono resi più visibili

La seconda funzionalità è simile ma opposta. I giochi completati al 100% saranno resi più visibili nella lista. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi filtri per rendere più facile trovare questi tipi di titoli, insieme a quelli nascosti. Lo scopo di Microsoft è di inserire nuovi modi per celebrare i traguardi dei giocatori.