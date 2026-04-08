Xbox rinnova gli Obiettivi, con nuove funzionalità e nuove grafiche

Microsoft ha svelato che gli Xbox Insider hanno ora accesso a una serie di novità per gli Obiettivi. Non si tratta tra l'altro solo di un rinnovamento grafico, ma anche di una serie di funzionalità molto utili.
Vediamo tutto quanto è stato confermato tramite Xbox Wire.
Le novità degli Obiettivi di Xbox
Prima di tutto, viene spiegato che gli Xbox Insider (e più avanti tutti gli altri) hanno ora accesso a nuove notifiche degli Obiettivi, con una nuova grafica, nuove animazioni di sblocco. Inoltre, le notifiche avranno il colore scelto dai giocatori, così da renderle più personali.
A questo si aggiunge la possibilità di nascondere alcuni giochi dalla lista degli Obiettivi, così da avere una pagina più pulita e organizzata (e si possono nascondere quei giochi che abbiamo provato per dieci minuti tramite Game Pass ottenendo un singolo Obiettivo).
Ovviamente, i giochi nascosti continuano a contare per il Gamerscore e le attività nei giochi nascosti dalla lista Obiettivi continueranno ad apparire in altri menù di Xbox.
La seconda funzionalità è simile ma opposta. I giochi completati al 100% saranno resi più visibili nella lista. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi filtri per rendere più facile trovare questi tipi di titoli, insieme a quelli nascosti. Lo scopo di Microsoft è di inserire nuovi modi per celebrare i traguardi dei giocatori.