Presentata con un trailer in 4:3 l'edizione del 25° anniversario di Xbox Series X

Per festeggiare il suo venticinquesimo anniversario, Microsoft ha annunciato il lancio della collezione Xbox 25th Anniversary, una linea hardware in edizione limitata che richiama l'estetica della primissima console dell'azienda.

"Per celebrare i 25 anni di Xbox costruiti insieme ai giocatori, presentiamo la collezione del 25° anniversario", si legge nel comunicato ufficiale, in cui si fa riferimento a "sottili omaggi al viaggio che abbiamo intrapreso insieme" e ad "alcune sorprese nascoste in segno di ringraziamento per la community".

Il fulcro dell'annuncio è la Xbox Series X25 Limited Edition. Dal punto di vista hardware, la macchina mantiene le prestazioni del modello standard e include un'unità di archiviazione da 1 TB. Sul fronte del design, invece, presenta per la prima volta una scocca verde traslucida (OG Green) che riprende i colori del modello originale. Tra i dettagli estetici spiccano il logo del 25° anniversario sulla parte frontale e la classica "X" che si illumina di verde all'accensione, un richiamo diretto alla storica sequenza di avvio della prima Xbox.

Ad accompagnare la console c'è il controller wireless Xbox X25 Special Edition, anch'esso realizzato con una scocca verde semitrasparente.

controller wireless Xbox X25 Special Edition

Il dispositivo integra numerosi rimandi al passato: dai classici colori dei tasti frontali ABXY al pannello posteriore e allo sportello della batteria completamente trasparenti, che lasciano intravedere il vecchio logo Xbox. Inoltre, i tasti dorsali sono stati progettati per omaggiare i pulsanti bianchi e neri presenti sull'iconico controller originale, il "Duke".

La console e il controller saranno venduti in un bundle in edizione limitata a partire dal mese di novembre. Il controller X25 sarà disponibile anche per l'acquisto singolo. Microsoft non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali, ma ha fatto sapere che le informazioni sui preordini verranno condivise a breve, aggiungendo che "questo è solo uno dei modi in cui stiamo festeggiando i 25 anni di Xbox con voi, i giocatori che hanno reso Xbox ciò che è oggi. Grazie".