Minecraft Dungeons 2 svela la data di uscita all'Xbox Game Showcase 2026

In occasione dell'Xbox Game Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Minecraft Dungeons 2, il nuovo gioco di Mojang Studios.
La data di uscita è 29 settembre 2026 su PC, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, pubblicato sin dal lancio su Xbox Game Pass con supporto a Xbox Play Anywhere.
Il trailer di Minecraft Dungeons 2
Il video si apre con una sequenza animata che vede un personaggio di Minecraft combattere contro gli zombie a colpi di spada. Appare poi un Creeper luminoso che sembra impossibile da sconfiggere, ma per fortuna arrivano altri giocatori in nostro aiuto.
La descrizione ufficiale del trailer recita: "Molla il piccone, afferra una spada e lanciati in una nuova ed emozionante avventura! Una crisi è alle porte e le sfide che ti attendono saranno più dure che mai. Tu e i tuoi amici sarete all'altezza della situazione?"
Prenotando il gioco avremo accesso a 2 skin, un mantello e un pollo!
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