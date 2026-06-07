Minecraft Dungeons 2 svela la data di uscita all'Xbox Game Showcase 2026

In occasione dell'Xbox Game Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Minecraft Dungeons 2 , il nuovo gioco di Mojang Studios.

Il trailer di Minecraft Dungeons 2

Il video si apre con una sequenza animata che vede un personaggio di Minecraft combattere contro gli zombie a colpi di spada. Appare poi un Creeper luminoso che sembra impossibile da sconfiggere, ma per fortuna arrivano altri giocatori in nostro aiuto.

La descrizione ufficiale del trailer recita: "Molla il piccone, afferra una spada e lanciati in una nuova ed emozionante avventura! Una crisi è alle porte e le sfide che ti attendono saranno più dure che mai. Tu e i tuoi amici sarete all'altezza della situazione?"

Prenotando il gioco avremo accesso a 2 skin, un mantello e un pollo!