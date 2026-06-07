Senua è il terzo capitolo della saga di Ninja Theory: ecco trailer e periodo di uscita

Durante l'Xbox Games Showcase Ninja Theory ha annunciato Senua, il terzo capitolo della saga prodotta da Microsoft, con uno spettacolare trailer che rivela un gameplay decisamente più votato all'azione rispetto alle due precedenti avventure.
In arrivo nel 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S (dunque non in esclusiva per le piattaforme della casa di Redmond), Senua manterrà la direzione artistica e la narrazione di spessore che da sempre caratterizzano il franchise, andando però ad arricchire la componente action e la libertà d'azione.
Questa differenza si riflette anche nel nome del gioco, Senua e non Hellblade 3: la prova che lo studio ha voluto realizzare qualcosa di nuovo, ascoltando il feedback dei giocatori, pur restando fortemente ancorato alla tradizione e al passato della serie.
Per realizzare questa visione, Ninja Theory ha riunito l'intero team su di un unico progetto per la prima volta dai tempi di DmC: Devil May Cry: tutti gli ottantacinque sviluppatori sono ora concentrati esclusivamente su Senua.
L'azione che mancava?
Come abbiamo avuto modo di sottolineare anche nella nostra ultima recensione di Senua's Saga: Hellblade 2, non c'è dubbio che la serie possa contare su di un grandissimo spessore narrativo, ma sul piano del gameplay l'esperienza non era ancora all'altezza delle aspettative ed è per questo che Senua cambierà le carte in tavola.
In questo caso il combattimento manterrà la brutalità e il peso degli scontri visti nei capitoli precedenti, ma offrirà molte più opzioni tattiche: Senua potrà affrontare più nemici contemporaneamente, sfruttare la verticalità degli ambienti, utilizzare elementi dello scenario a proprio vantaggio e impiegare un arsenale più vario.
Oltre alla celebre spada, inoltre, sarà possibile raccogliere e utilizzare asce, torce e altre armi trovate sul campo di battaglia, persino impugnandone due contemporaneamente e facendo ricorso ad alcune abilità speciali.
Attraverso le proprie convinzioni e la sua particolare percezione della realtà, infatti, Senua potrà manipolare il mondo circostante mediante poteri chiamati Focus Abilities: capacità che influenzeranno combattimento, esplorazione e risoluzione degli enigmi.
Anche la struttura dell'avventura subirà una profonda evoluzione: pur mantenendo una narrazione lineare, il gioco proporrà una mappa interconnessa circa due volte più grande rispetto a quella di Hellblade 2: si potrà tornare in luoghi già visitati, esplorare aree opzionali e scoprire segreti nascosti che premiano osservazione e curiosità.
Non si tratterà di un open world, ma di un mondo più aperto e coerente, pensato per incoraggiare l'esplorazione.
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