Senua è il terzo capitolo della saga di Ninja Theory: ecco trailer e periodo di uscita

Per realizzare questa visione, Ninja Theory ha riunito l'intero team su di un unico progetto per la prima volta dai tempi di DmC: Devil May Cry: tutti gli ottantacinque sviluppatori sono ora concentrati esclusivamente su Senua.

Questa differenza si riflette anche nel nome del gioco, Senua e non Hellblade 3 : la prova che lo studio ha voluto realizzare qualcosa di nuovo, ascoltando il feedback dei giocatori, pur restando fortemente ancorato alla tradizione e al passato della serie.

In arrivo nel 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S (dunque non in esclusiva per le piattaforme della casa di Redmond), Senua manterrà la direzione artistica e la narrazione di spessore che da sempre caratterizzano il franchise, andando però ad arricchire la componente action e la libertà d'azione.

L'azione che mancava?

Come abbiamo avuto modo di sottolineare anche nella nostra ultima recensione di Senua's Saga: Hellblade 2, non c'è dubbio che la serie possa contare su di un grandissimo spessore narrativo, ma sul piano del gameplay l'esperienza non era ancora all'altezza delle aspettative ed è per questo che Senua cambierà le carte in tavola.

In questo caso il combattimento manterrà la brutalità e il peso degli scontri visti nei capitoli precedenti, ma offrirà molte più opzioni tattiche: Senua potrà affrontare più nemici contemporaneamente, sfruttare la verticalità degli ambienti, utilizzare elementi dello scenario a proprio vantaggio e impiegare un arsenale più vario.

Oltre alla celebre spada, inoltre, sarà possibile raccogliere e utilizzare asce, torce e altre armi trovate sul campo di battaglia, persino impugnandone due contemporaneamente e facendo ricorso ad alcune abilità speciali.

Attraverso le proprie convinzioni e la sua particolare percezione della realtà, infatti, Senua potrà manipolare il mondo circostante mediante poteri chiamati Focus Abilities: capacità che influenzeranno combattimento, esplorazione e risoluzione degli enigmi.

Anche la struttura dell'avventura subirà una profonda evoluzione: pur mantenendo una narrazione lineare, il gioco proporrà una mappa interconnessa circa due volte più grande rispetto a quella di Hellblade 2: si potrà tornare in luoghi già visitati, esplorare aree opzionali e scoprire segreti nascosti che premiano osservazione e curiosità.

Non si tratterà di un open world, ma di un mondo più aperto e coerente, pensato per incoraggiare l'esplorazione.