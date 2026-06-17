Il destino di Ninja Theory sarebbe stato deciso da tempo: l’annuncio di Senua serviva ad attirare investitori

Una scelta controversa, che sarebbe stata presa nella speranza che svelare l'esistenza di un progetto già in sviluppo potesse rendere lo studio più appetibile per dei potenziali investitori , facilitando così una cessione e scongiurando una chiusura definitiva, una soluzione che teoricamente dovrebbe risultare vantaggiosa per tutte le parti.

Ninja Theory non sarebbe l'unico studio Xbox a rischio

"Ancora più sorprendente, Ninja Theory ha persino presentato un nuovo gioco, un terzo capitolo di Hellblade intitolato Senua, durante l'Xbox Game Showcase 2026 del 7 giugno. Quando quel gioco è stato rivelato, Microsoft aveva già pianificato di chiudere lo studio o separarsene", afferma il report.

"L'idea, ha raccontato a Game File una fonte a conoscenza dei piani di Microsoft, era che la promessa di un gioco appena annunciato potesse attirare l'interesse degli investitori verso lo studio (non è chiaro se i vertici di Ninja Theory fossero coinvolti in questa strategia)."

Secondo un report di Bloomberg, successivamente confermato anche da altre testate come The Verge, Ninja Theory sarebbe uno degli studi Xbox attualmente in trattative con Microsoft per evitare la chiusura definitiva, insieme a Compulsion Games (We Happy Few, South of Midnight) e Double Fine (Psychonauts, Grim Fandango). Questi tagli rientrerebbero nel più ampio "reset" di Xbox pianificato dalla CEO Asha Sharma, che prevede anche una significativa riduzione dei costi degli Xbox Game Studios.

Ribadiamo che, per il momento, si tratta di indiscrezioni non ufficiali. Non resta che attendere eventuali comunicazioni da parte di Microsoft, che al momento ha scelto di non commentare pubblicamente i report circolati negli ultimi giorni.