Asha Sharma sarebbe stata nominata per rimettere in forma Xbox

Secondo alcuni osservatori del settore, questa fase fa parte di una strategia calcolata. Il veterano dell'industria e analista Joost van Dreunen, nella sua ultima newsletter intitolata 'I prossimi 100 giorni di Sharma', ha analizzato le sfide attuali che Xbox deve affrontare .

Il mandato di Asha Sharma come amministratore delegato di Xbox si sta complicando non poco. Inizialmente elogiata per come sembrava voler ridare lustro al marchio, con scelte quali la riduzione del prezzo del Game Pass , la rinnovata attenzione all'hardware delle console e il ritorno alle esclusive, ora sta subendo le critiche dalla comunità per i preannunciati licenziamenti di massa e per i numerosi studi che saranno probabilmente chiusi o venduti .

"Ora, dopo i suoi primi 100 giorni come nuovo capo, Sharma si sta preparando per il lavoro per cui è stata effettivamente assunta: rimettere in forma Xbox", scrive van Dreunen. L'analista sottolinea come l'industria stia attraversando un "ciclo di trasformazione" piuttosto che un "ciclo di contenuti": se quest'ultimo premiava i grandi successi commerciali, l'attuale fase premia le aziende in grado di rendere i propri prodotti e processi più economici e accessibili. In quest'ottica, i licenziamenti ciclici visti negli ultimi anni appaiono come una misura strutturale indispensabile per navigare l'attuale mercato.

Il marchio Xbox sarà rafforzato dalla cura Sharma?

Le recenti manovre confermano i dubbi sollevati da alcuni addetti ai lavori già al momento della nomina di Sharma. Tra questi, il creatore e fondatore originale di Xbox, Seamus Blackley, aveva ipotizzato che il compito della nuova CEO "sarà quello di un medico di cure palliative che accompagna dolcemente Xbox verso la fine".

Sebbene i primi mesi di mandato sembrassero voler smentire queste preoccupazioni, la recente ondata di tagli racconta una realtà diversa. La stessa Sharma, in un recente comunicato interno, ha ammesso che il comparto Xbox non versa in condizioni ottimali. Il nodo della questione non risiede nella disponibilità economica della società madre, ma in una precisa direttiva aziendale. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha infatti stabilito che, dopo 25 anni di investimenti continui, la divisione Xbox deve ora diventare in grado di autosostenersi finanziariamente.