Shrek 5 si mostra nel suo primo trailer ufficiale, con data di uscita

In particolare, la figlia di Shrek e Fiona sembra avere un ruolo importante nella storia, anche perché in lingua originale è doppiata da Zendaya, rappresentando dunque una delle new entry di maggior rilievo.

Tanti ritorni, ma anche qualcosa di nuovo

Per il resto, la versione in inglese conferma il cast originale presenza di Mike Myers nuovamente nei panni di Shrek, Cameron Diaz a doppiare Fiona ed Eddie Murphy a dare la propria inconfondibile voce a Ciuchino.

Shrek 5 rappresenta un ritorno della serie dopo una lunga pausa, considerando che il quarto capitolo, "E vissero felici e contenti", risale al 2010 e sembrava rappresentare il finale definitivo.

Dopo diciassette anni, dunque, Shrek tornerà in azione, con una storia che probabilmente comprenderà ulteriori personaggi a partire proprio dalla nuova famiglia di Shrek e Fiona.

Il nuovo film è diretto da Walt Dohrn, Conrad Vernon e Brad Ableson, con i primi due che hanno già lavorato ai precedenti capitoli del franchise in diversi ruoli creativi e che dunque conoscono decisamente bene la serie.

Dopo numerose informazioni discordanti e voci di corridoio, che hanno peraltro spostato la data di uscita del film da un anno all'altro, arriva finalmente una conferma sul lancio previsto per il prossimo anno.

Il primo trailer si presenta ancora piuttosto moderato sul fronte delle novità, limitandosi a riproporre i personaggi storici ma facendo capire, soprattutto verso la fine, qualcosa delle premesse che porteranno a una nuova avventura.