Shrek 5 si mostra nel suo primo trailer ufficiale, con data di uscita

DreamWorks ha infine pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di Shrek 5, che consente di vedere qualcosa di questo attesissimo ritorno al cinema dell'orco verde più famoso del mondo, con la data di uscita fissata per il 30 giugno 2027.
Nel trailer vediamo il ritorno di diversi personaggi storici della serie come il protagonista, il mitico Ciuchino, la Principessa Fiona e anche Zenzy (il biscotto di zenzero antropomorfo), ma emergono anche alcune novità, per il momento costituite soprattutto dai membri della famiglia.
In particolare, la figlia di Shrek e Fiona sembra avere un ruolo importante nella storia, anche perché in lingua originale è doppiata da Zendaya, rappresentando dunque una delle new entry di maggior rilievo.
Tanti ritorni, ma anche qualcosa di nuovo
Per il resto, la versione in inglese conferma il cast originale presenza di Mike Myers nuovamente nei panni di Shrek, Cameron Diaz a doppiare Fiona ed Eddie Murphy a dare la propria inconfondibile voce a Ciuchino.
Shrek 5 rappresenta un ritorno della serie dopo una lunga pausa, considerando che il quarto capitolo, "E vissero felici e contenti", risale al 2010 e sembrava rappresentare il finale definitivo.
Dopo diciassette anni, dunque, Shrek tornerà in azione, con una storia che probabilmente comprenderà ulteriori personaggi a partire proprio dalla nuova famiglia di Shrek e Fiona.
Il nuovo film è diretto da Walt Dohrn, Conrad Vernon e Brad Ableson, con i primi due che hanno già lavorato ai precedenti capitoli del franchise in diversi ruoli creativi e che dunque conoscono decisamente bene la serie.
Dopo numerose informazioni discordanti e voci di corridoio, che hanno peraltro spostato la data di uscita del film da un anno all'altro, arriva finalmente una conferma sul lancio previsto per il prossimo anno.
Il primo trailer si presenta ancora piuttosto moderato sul fronte delle novità, limitandosi a riproporre i personaggi storici ma facendo capire, soprattutto verso la fine, qualcosa delle premesse che porteranno a una nuova avventura.
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