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Licenziato l'intero team di sviluppo di Luna Abyss, poche settimane dopo il lancio

I nove dipendenti del team di sviluppo dietro allo sparatutto cosmico Luna Abyss sono stati licenziati da Kwalee Labs.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   16/06/2026
Alcune creature di Luna Abyss
Luna Abyss
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Nonostante il recente lancio sul mercato, avvenuto lo scorso 21 maggio con un riscontro generalmente positivo da parte di pubblico e critica, il team di sviluppo responsabile dello sparatutto Luna Abyss è stato licenziato. La notizia è stata resa nota direttamente dalla dirigenza di Kwalee Labs e va ad aggiungersi alle tante notizie drammatiche degli ultimi giorni.

Attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma LinkedIn, la CEO Hollie Emery ha annunciato che, a partire da lunedì 16 giugno, l'intero organico dello studio è stato dichiarato in esubero. Sebbene non siano state fornite motivazioni specifiche sulle cause che hanno portato alla chiusura, Emery ha precisato che la decisione è stata "completamente al di fuori del nostro controllo". L'intero team, composto da nove persone, è attualmente alla ricerca di una nuova occupazione.

Nel suo comunicato, la CEO ha voluto riflettere sul lavoro svolto e sull'accoglienza riservata al titolo:

"Siamo affascinati dall'affetto e dal supporto che ha ricevuto sia dalla nostra industria sia, a livello critico, dai giornalisti e dai media. Sebbene abbiamo affrontato molte sfide lungo il percorso, è stato il momento più alto delle nostre carriere e siamo incredibilmente orgogliosi che Luna Abyss abbia finalmente visto la luce (grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi!)".

Luna Abyss, la recensione dello sparatutto a metà fra DOOM e NieR Luna Abyss, la recensione dello sparatutto a metà fra DOOM e NieR

Disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, Luna Abyss è un videogioco che mescola atmosfere da horror cosmico a meccaniche da sparatutto in prima persona, con elementi bullet hell e una forte enfasi sulla mobilità. Il giocatore è chiamato a vestire i panni di un prigioniero costretto a esplorare una mega-struttura abbandonata situata sotto la superficie di una luna.

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