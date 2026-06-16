Licenziato l'intero team di sviluppo di Luna Abyss, poche settimane dopo il lancio

Attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma LinkedIn, la CEO Hollie Emery ha annunciato che, a partire da lunedì 16 giugno, l'intero organico dello studio è stato dichiarato in esubero . Sebbene non siano state fornite motivazioni specifiche sulle cause che hanno portato alla chiusura, Emery ha precisato che la decisione è stata "completamente al di fuori del nostro controllo". L'intero team, composto da nove persone, è attualmente alla ricerca di una nuova occupazione.

Nonostante il recente lancio sul mercato, avvenuto lo scorso 21 maggio con un riscontro generalmente positivo da parte di pubblico e critica, il team di sviluppo responsabile dello sparatutto Luna Abyss è stato licenziato . La notizia è stata resa nota direttamente dalla dirigenza di Kwalee Labs e va ad aggiungersi alle tante notizie drammatiche degli ultimi giorni .

Nel suo comunicato, la CEO ha voluto riflettere sul lavoro svolto e sull'accoglienza riservata al titolo:

"Siamo affascinati dall'affetto e dal supporto che ha ricevuto sia dalla nostra industria sia, a livello critico, dai giornalisti e dai media. Sebbene abbiamo affrontato molte sfide lungo il percorso, è stato il momento più alto delle nostre carriere e siamo incredibilmente orgogliosi che Luna Abyss abbia finalmente visto la luce (grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi!)".

Disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, Luna Abyss è un videogioco che mescola atmosfere da horror cosmico a meccaniche da sparatutto in prima persona, con elementi bullet hell e una forte enfasi sulla mobilità. Il giocatore è chiamato a vestire i panni di un prigioniero costretto a esplorare una mega-struttura abbandonata situata sotto la superficie di una luna.