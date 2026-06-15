Anche Double Fine e Ninja Theory sarebbero in trattativa con Xbox per evitare la chiusura e tornare indipendenti

Chiusura o separazione consensuale

Secondo le fonti di Schreier, le trattative in corso potrebbero permettere agli studi potrebbero ancora avere l'opportunità di ricomprarsi da Xbox e tornare indipendenti, anche se molti dipendenti rischierebbero comunque di perdere il lavoro. Alcuni team sarebbero stati già informati della situazione e hanno ricevuto il permesso di cercare nuove opportunità, ma è stato loro detto che lo status degli studi è ancora in evoluzione.

Queste potenziali chiusure o separazioni consensuali farebbero parte di una strategia di riorganizzazione della divisione Xbox voluta dalla CEO Asha Sharma. In un'email per lo staff divenuta pubblica, si è parlato di un vero e proprio reset di Xbox, di margini di profitto insoddisfacenti e di come gli Xbox Studios si siano espansi fin troppo, finendo per disperdere le risorse.

Tutti e tre gli studi menzionati da Bloomberg hanno da poco pubblicato almeno un gioco. Compulsion Games ha lanciato lo scorso anno South of Midnight e pare sia al lavoro su una nuova IP, mentre Double Fine ha lanciato nei mesi scorso il titolo multiplayer Kiln e l'avventura Keeper lo scorso anno. Ancora più particolare la situazione di Ninja Theory, che nel 2024 ha pubblicato Senua's Saga Hellblade 2 e poche settimane fa, all'Xbox Games Showcase, ha presentato Senua, il suo nuovo progetto.