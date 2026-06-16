Lo smartphone realme GT 7 Pro 5G con Snapdragon 8 Elite è in sconto su AliExpress

Su AliExpress è disponibile lo smartphone realme GT 7 Pro 5G con prezzi a partire da 545,50 €, ma con i codici ITTP60 o MULTI60 potrai risparmiare altri 60 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Sono disponibili diverse configurazioni e colorazioni, quindi assicurati di selezionare manualmente la tua preferita.
Le offerte sono valide dal 15 al 20 giugno e fino a esaurimento scorte. I prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Pertanto, ti invitiamo come sempre ad aprire la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Buona qualità costruttiva e autonomia brillante
Lo smartphone è alimentato dal chip Snapdragon 8 Elite con processo a 3 nm di TSMC, in grado di offrire prestazioni elevate e convincenti in qualsiasi contesto. Il display Eco² OLED Plus con 1.5K di risoluzione ha una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, 6.500 nit di luminosità massima e 2.000 nit di luminosità HBM.
Il display è quindi eccellente, la qualità costruttiva è decisamente buona e l'autonomia è brillante, grazie alla batteria con capacità di 6.500 mAh. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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