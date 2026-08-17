Il monitor KTC da 27" con refresh rate da 180Hz è in promo su AliExpress: risparmia con il coupon

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Il KTC H27T22 è un monitor da gaming da 27 pollici progettato per offrire immagini fluide, colori vivaci e un'elevata reattività durante le sessioni di gioco. Il pannello AUO8.2 Fast IPS raggiunge una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e offre un tempo di risposta GTG di 1 ms.