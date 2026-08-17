Il monitor KTC da 27" con refresh rate da 180Hz è in promo su AliExpress: risparmia con il coupon

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del monitor KTC da 27" tramite coupon dedicato: il codice da applicare è MULTI11 (o, in alternativa ITNS11 / ITAE11), con cui ottieni 11€ di sconto per un costo finale di 108€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Il KTC H27T22 è un monitor da gaming da 27 pollici progettato per offrire immagini fluide, colori vivaci e un'elevata reattività durante le sessioni di gioco. Il pannello AUO8.2 Fast IPS raggiunge una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e offre un tempo di risposta GTG di 1 ms.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il monitor propone una risoluzione 2K QHD e supporta HDMI 2.0, permettendo di sfruttare un'elevata larghezza di banda. La compatibilità con AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync consente di sincronizzare la frequenza di aggiornamento con quella della scheda grafica, riducendo tearing e scatti e mantenendo contenuto il ritardo di input.
Il supporto regolabile permette di modificare altezza e inclinazione dello schermo, mentre la compatibilità con lo standard VESA 100 x 100 mm consente il montaggio a parete. Completano la dotazione le funzioni dedicate al gaming, tra cui mirino, contatore FPS e timer, utili per migliorare l'esperienza di gioco.