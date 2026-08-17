TGC Card Shop Simulator lascia l'early access: svelata la data di uscita su PC, PS5, Xbox, Switch e Switch 2

OPNeon Games ha fissato il lancio al prossimo 15 settembre su PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC (tramite Steam e Microsoft Store). L'annuncio è stato accompagnato da un trailer dedicato che trovate qui sotto.

TGC Card Shop Simulator , il simulatore che ci mette nei panni di un gestore di un negozio di carte da gioco collezionabili, presto lascerà l'accesso anticipato e debutterà nella sua versione 1.0 , arrivando per la prima volta anche su console PlayStation e Nintendo.

Nei panni di chi le carte le vende

TCG Card Shop Simulator è un gestionale in cui il giocatore apre e sviluppa il proprio negozio di carte collezionabili. Si parte da una piccola attività con scaffali vuoti e budget limitato, per poi ampliare l'offerta acquistando booster pack, accessori e set sempre più ricercati. È possibile vendere prodotti sigillati, aprire bustine per cercare carte rare da rivendere, organizzare tornei e gestire ogni aspetto del negozio: prezzi, inventario, arredamento e pulizia.

Il gioco è arrivato su Steam in early access nel settembre 2024, per poi approdare come Game Preview anche su Xbox Series, Xbox One e Windows Store. È inoltre incluso nel Game Pass.

Finora il titolo ha ottenuto risultati notevoli: 3,5 milioni di copie vendute e un 96% di recensioni positive su Steam, basate su oltre 46.000 valutazioni degli utenti. Il successo è stato tale che, prima dell'arrivo ufficiale su PlayStation Store ed eShop, sono comparsi diversi cloni, come Trading Card Shop Simulator, Monstrix TGC Card Shop e Card Collector Trading Shop, giusto per citarne alcuni.