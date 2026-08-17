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TGC Card Shop Simulator lascia l'early access: svelata la data di uscita su PC, PS5, Xbox, Switch e Switch 2

TCG Card Shop Simulator lascia l'early access e debutta il 15 settembre nella versione 1.0, arrivando per la prima volta anche su console PlayStation e Nintendo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/08/2026
Un cliente entusiasta in TGC Card Shop Simulator

TGC Card Shop Simulator, il simulatore che ci mette nei panni di un gestore di un negozio di carte da gioco collezionabili, presto lascerà l'accesso anticipato e debutterà nella sua versione 1.0, arrivando per la prima volta anche su console PlayStation e Nintendo.

OPNeon Games ha fissato il lancio al prossimo 15 settembre su PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC (tramite Steam e Microsoft Store). L'annuncio è stato accompagnato da un trailer dedicato che trovate qui sotto.

Nei panni di chi le carte le vende

TCG Card Shop Simulator è un gestionale in cui il giocatore apre e sviluppa il proprio negozio di carte collezionabili. Si parte da una piccola attività con scaffali vuoti e budget limitato, per poi ampliare l'offerta acquistando booster pack, accessori e set sempre più ricercati. È possibile vendere prodotti sigillati, aprire bustine per cercare carte rare da rivendere, organizzare tornei e gestire ogni aspetto del negozio: prezzi, inventario, arredamento e pulizia.

Il gioco di carte di Palworld è stato preso di mira dai bagarini, su eBay prezzi fuori di testa per carte e box Il gioco di carte di Palworld è stato preso di mira dai bagarini, su eBay prezzi fuori di testa per carte e box

Il gioco è arrivato su Steam in early access nel settembre 2024, per poi approdare come Game Preview anche su Xbox Series, Xbox One e Windows Store. È inoltre incluso nel Game Pass.

Finora il titolo ha ottenuto risultati notevoli: 3,5 milioni di copie vendute e un 96% di recensioni positive su Steam, basate su oltre 46.000 valutazioni degli utenti. Il successo è stato tale che, prima dell'arrivo ufficiale su PlayStation Store ed eShop, sono comparsi diversi cloni, come Trading Card Shop Simulator, Monstrix TGC Card Shop e Card Collector Trading Shop, giusto per citarne alcuni.

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