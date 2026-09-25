Il regista Anthony Russo ha spiegato come il nuovo finale di Avengers: Endgame Extra fa da ponte per Doomsday

I due epiloghi

L'epilogo originale, che si concludeva con il ballo tra Steve Rogers e Peggy Carter, è stato infatti ampliato con una scena aggiuntiva. Nella nuova sequenza, la coppia riceve la visita di Loki alla porta di casa, mentre Steve osserva la scena nascosto dietro l'angolo. Alla domanda di Peggy, che chiede: "Posso aiutarla?", la variante di Loki, in veste di agente della TVA, risponde: "No, ma io posso aiutare voi, tutti e due".

Il significato di questa interazione è stato approfondito dal regista Anthony Russo durante una sessione di domande e risposte seguita a una proiezione del film a New York. Interrogato su come il lavoro al nuovo Doomsday abbia influenzato la rilettura di Endgame, Russo ha spiegato: "Beh, avete appena visto Endgame Extra, e alla fine del film c'è sicuramente un momento cruciale in cui la situazione assume un significato diverso".

Il regista ha poi chiarito l'importanza della sequenza ai fini della continuità dell'universo Marvel: "Sapete, ci siamo spinti un attimo oltre il punto in cui finiva la storia di Steve Rogers con Peggy Carter, e in quel momento è lì che nasce Doomsday".

Sebbene Russo non abbia fornito ulteriori dettagli sulla trama, la scena appare fondamentale per giustificare la presenza di Steve e Peggy nella prossima pellicola. Elementi come la TVA e i riferimenti alle "incursioni" multiversali presenti in un'altra sequenza post-credit suggeriscono una stretta continuità con il finale della seconda stagione della serie televisiva Loki.

A supporto di questa tesi, il recente trailer di Avengers: Doomsday mostra Steve Rogers stringere una tessera della TVA decorata con l'albero Yggdrasil. È quindi probabile che il piano temporale in cui si trovano Rogers e Carter sia minacciato da un'incursione e che Loki sia intervenuto per salvarli, consegnando loro l'oggetto proprio nel corso di questo nuovo incontro. L'esatto sviluppo di queste premesse narrative sarà chiarito con l'uscita nelle sale del nuovo Avengers.