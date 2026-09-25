Gli autori di Forza Horizon 6 rispondono alle critiche per il ban delle auto in stile anime

Secondo gli utenti, questo significa bandire le "Itasha" ("auto dolorose" letteralmente, in quanto l'estetica esagerata crea disagio ad alcuni). Le Itasha esistono davvero e sono nate in Giappone: Forza Horizon 6, ambientato in Giappone, le sta però bloccando.

La dichiarazione di Turn 10

Lo sviluppatore di Forza Motorsport, Turn 10 Studios, ha chiarito nelle sue linee guida che ogni contenuto segnalato viene verificato da moderatori umani. "Una volta che un contenuto viene segnalato tramite il sistema di segnalazione in-game, questo viene aggiunto a una coda per essere esaminato da un moderatore umano. Il numero di segnalazioni su un singolo contenuto non influisce sulla sua priorità o sulla sua posizione nella coda."

Turn 10 ha affrontato nello specifico anche la questione dei design in stile Itasha nelle sue linee guida aggiornate su iconografia e immagini: "I design in stile Itasha sono consentiti; tuttavia, i contenuti espliciti a sfondo sessuale o sessualmente allusivi sono proibiti. Sebbene in questo articolo non possiamo mostrare esempi specifici di immagini allusive, le creazioni che ritraggono pose provocanti, gesti ed espressioni facciali associati, o un'attenzione particolare a specifiche parti del corpo possono rappresentare esempi di immagini allusive."

Ricordiamo infine che Forza Horizon 6 per PS5 non verrà rinviato, Playground Games conferma il periodo di uscita.