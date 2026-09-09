Clutch non vuole "uccidere" Forza Horizon, ma punta a migliorarne alcuni punti deboli

Il director ha ammesso che ci sono ovviamente diversi punti di contatto e che i due giochi verranno inevitabilmente confrontati, ma il progetto Clutch non nasce come un "Forza Horizon Killer" , bensì come qualcosa di diverso e, per alcuni aspetti, anche migliore.

Clutch si presenta come un gioco di guida open world, e già questo lo pone a diretto confronto con la celebre serie di Playground Games: lo stesso Brown, d'altra parte, è stato direttore creativo di Forza Horizon 5 , dunque i collegamenti risultano alquanto naturali, ma ha subito voluto mettere le mani avanti su possibili rivalità .

In un'intervista a The Game Business, il creative director Mike Brown ha affrontato un argomento che può essere considerato un po' l'elefante nella stanza quando si tratta di Clutch , ovvero il rapporto con la serie di Playground Games, con lo sviluppatore a chiarire che il gioco non ha intenzione di "uccidere" Forza Horizon, bensì punta su alcuni aspetti che possono essere considerati un po' deboli nella serie Xbox.

Qualcosa di nuovo, che punta ad aspetti diversi

"Ovviamente nel nostro gioco ci sono aspetti di gameplay simili: si guidano comunque auto bellissime in ambientazioni mozzafiato, ma Forza non si è mai concentrato particolarmente sui personaggi e sulla trama", ha spiegato Brown.

"È un aspetto in cui questa serie è stata storicamente piuttosto carente, ma è una cosa che la gente ama. Aggiungere questo elemento a questo genere in un modo che, stranamente, non era mai stato fatto prima - quantomeno non di recente, e certamente non molto bene - credo abbia un fascino davvero notevole".

Clutch non cerca dunque lo scontro diretto con Forza Horizon, ma vuole proporre un'alternativa in grado di migliorare alcuni aspetti storicamente deboli della serie Playground Games, e il fatto che parte del team Maverick Games provenga proprio dal team britannico di Xbox lo mette in una posizione interessante, perché si tratta di sviluppatori che conoscono bene la materia.

"Non siamo così sciocchi da affermare che abbiamo intenzione di uccidere Forza Horizon. Qualsiasi sviluppatore di videogiochi che punti a scalzare il leader di mercato dominante corre un rischio davvero elevato", ha spiegato Brown. "Se cambiassimo genere e dicessimo: Abbiamo intenzione di sbaragliare Call of Duty nessuno ci darebbe i fondi per farlo perché sarebbe una mossa stupida".

A questo punto attendiamo di conoscere la data di uscita di Clutch, gioco che nel frattempo ha trovato un publisher ufficiale, dopo che si è mostrato con un'ora di gameplay lo scorso giugno. Per il momento, sappiamo solo che è previsto arrivare nella primavera del 2027.