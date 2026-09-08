The Blood of Dawnwalker avrà un seguito, Rebel Wolves sta già assumendo scrittori

Questo significa che il progetto è ancora nelle fasi iniziali, ma se non altro appare come una conferma che Rebel Wolves ha già in programma lo sviluppo di un The Blood of Dawnwalker 2 , o come si chiamerà il seguito dell'action RPG.

The Blood of Dawnwalker si è rivelato un notevole successo, tanto che il team di sviluppo, Rebel Wolves, pare abbia già iniziato a pensare al seguito , con il recente annuncio per la ricerca di sceneggiatori da impiegare per la scrittura.

Si prospetta una nuova saga

"The Blood of Dawnwalker è stato accolto con grande successo dalla critica e ha venduto oltre un milione di copie nel primo fine settimana", scrive Szamalek nel messaggio, "Ma non ci adagiamo sugli allori - no, per niente! Stiamo già pensando a cosa verrà dopo".

"E quindi! Rullo di tamburi, per favore! Sto cercando uno sceneggiatore capo che aiuti me e il team narrativo a dare vita al prossimo capitolo della saga di Dawnwalker", prosegue lo sviluppatore, dicendo chiaramente che c'è un nuovo capitolo della serie in progetto.

Considerando che il gioco ha già superato un primo, grande traguardo di vendite superando il milione di copie nel giro di pochi giorni era piuttosto prevedibile che Rebel Wolves avrebbe continuato a puntare sulla serie.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Blood of Dawnwalker.