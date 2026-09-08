Mark Cerny e Geoff Keighley lanciano Nova Games, una fondazione per giovani sviluppatori

In un'intervista pubblicata da Game File, Mark Cerny ha spiegato di sentire di essere ormai vicino alla fine della sua carriera, e di voler in questo modo fare strada a chi verrà dopo di lui, creando una struttura in grado di favorire l'emergere di nuovi talenti nell'ambito dello sviluppo videoludico.

La fondazione è collegata a programmi universitari e garantirà sostegno economico a 20 giovani game designer ogni anno , con John Maconga come executive director e Ashley Corrigan come responsabile del progetto, dopo la sua esperienza come director della Game Developers Conference.

Il "system architect" di PlayStation, Mark Cerny , e il noto giornalista Geoff Keighley hanno lanciato un'iniziativa molto interessante chiamata Nova Games Foundation, una fondazione dedicata ai giovani sviluppatori , con l'intento di sostenere nuovi progetti e team nell'ambito videoludico.

Un modo per supportare il futuro dell'industria

Anche Geoff Keighley, da anni, è attivo nell'ambito del supporto allo sviluppo indipendente, e il progetto Nova Games Foundation è totalmente impostato sulla filantropia, dunque non c'è la volontà di guadagnare o recuperare i costi, semplicemente quella di supportare nuovi talenti emergenti.

Geoff Keighley

"Non ho mai posseduto azioni di una società di videogiochi né ho mai acquisito una partecipazione finanziaria in un videogioco", ha affermato Keighley, "Nova è un'iniziativa filantropica: non acquisiamo quote azionarie né cerchiamo di recuperare i fondi erogati".

"Il ritorno che speriamo di ottenere è di natura creativa: aiutare nuove voci a realizzare videogiochi e a trovare la propria strada", ha spiegato il giornalista, conduttore di The Game Awards e dell'Opening Night Live della Gamescom.

"Mark ed io abbiamo entrambi effettuato donazioni multimilionarie per istituire la fondazione e intendiamo continuare a contribuire. Speriamo che altri si uniscano a noi". Attraverso questa iniziativa, Cerny e Keighley sperano anche di contribuire, in qualche modo, a un futuro più sicuro per gli sviluppatori, considerando la difficoltà attuali dell'industria.